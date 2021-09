JAKARTA - Total nilai aset dari aksi merger PT Pelindo I-IV mencapai Rp112 triliun. Merger Pelindo I-IV akan dilakukan 1 Oktober 2021

“Ini total aset dari penggabungan 4 Pelindo ini mencapai Rp112 triliun, sudah masuk ke skala perusahaan-perusahaan atau pelabuhan global,” kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo melalui konferensi virtual, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Pelindo I-IV Merger 1 Oktober, Wamen BUMN: Turunkan Biaya Logistik

Dia melihat pencapaian Pelindo saat ini telah mencapai berbagai peningkatan dan perubahan dari berbagai subsektor.

“Nantinya kita akan membangun 4 sub holding atau perusahaan baru yaitu pertama, sub holding peti kemas, kedua non peti kemas yang melayani jasa lain seperti curah cair, ketiga, sub holding logistik. Keempat, sub holding marine, equipment and port services,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya perubahan ini diharapkan akan signifikan untuk meningkatkan scale up dari kapasitas maupun memberikan efisien pada sistem di 4 pelabuhan itu sendiri. “Untuk empat sub holding ini akan berkantor di kota-kota yang menjadi kantor pusat Pelindo I-V dari Nonpetikemas Pelindo multi terminal yang akan ditempatkan di Medan, Makassar serta logistik di Surabaya dan Jakarta dengan nama solusi logistik,” katanya.