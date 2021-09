JAKARTA - Selaku perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas aktif bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait seperti Bursa Efek Indonesia untuk menyelenggarakan program edukasi pasar modal bagi masyarakat Indonesia. Langkah tersebut juga wujud komitmen unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini dalam berkontribusi menumbuhkan investor pasar modal Tanah Air.

Saat ini, sejumlah emiten di sektor kesehatan telah merilis data keuangan. Tentunya menarik untuk menyimak apakah hasil dari data keuangan emiten tersebut sudah cukup menggembirakan atau belum.

Selain itu, subsektor kesehatan juga merupakan sektor favorit bagi investor domestik dan investor asing pada masa pandemi COVID-19 ini, terlebih lagi setelah program vaksinasi dijalankan.

Lalu, dengan kondisi seperti ini apakah sektor kesehatan masih potensial? Apa sajakah rekomendasi saham sektor kesehatan dari analis MNC Sekuritas yang layak untuk dikoleksi? Apa saja yang harus diperhatikan oleh investor dalam mengolah informasi yang akan disampaikan emiten dalam public expose mendatang?

Bersama narasumber Senior Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan, Instagram Live MNC Sekuritas akan mengangkat tema “Yuk Intip Sektor Healthcare di Saat Pandemi” pada hari Kamis (02/09/2021) pukul 14.00 – 15.00 WIB.

Acara ini akan dipandu oleh Kepala Kantor Perwakilan BEI Nusa Tenggara Timur Adevi Sabath Sofani. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di akun Instagram @mncsekuritas.

