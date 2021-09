JAKARTA - Industri maskapai penerbangan dikejutkan dengan inovasi yang dilakukan CEO AirAsia Tony Fernandes dengan bisnis terbaru Air Asia yaitu layanan jasa taksi online bernama AirAsia Ride.

Bagaimana penampakan awal dari bisnis Air Asia tersebut? Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait bisnis baru maskapai tersebut:

1. Heboh Postingan Tony Fernandes

Dalam postingan akun Instagram @tonyfernandes, Tony mengatakan layanan taksi online itu akan memberi pengalaman yang terbaik bagi para penggunanya.

Ini sekaligus menandakan AirAsia kini resmi berkompetisi dengan Grab dan Gojek dalam bisnis ride hailing. Walaupun baru hadir di Malaysia, namun Tony berencana membawanya ke negara seperti Thailand, Filipina, Singapura, termasuk Indonesia.

2. Dimulai di Malaysia dan Thailand

AirAsia merambah bisnis transportasi online, baik ojek online maupun taksi online. Layanan ini baru bisa digunakan di Malaysia seperti Kuala Lumpur dan Lembang Klang, dan Thailand yaitu Dindaeng, Chatuchak, Latprao, dan Huaikhwang.

"Dapatkan makanan lezat Anda langsung di depan pintu Anda dengan airasia Super App, sekarang hadir di Thailand," kata kata CEO AirAsia Tony Fernandes.

3. Perkenalkan Pramugari dan Pilot Taksi Online

Dalam postingan Tony Fernandes juga menampilkan sosok pramugari taksi online AirAsia hingga kostum sopir taksi online AirAsia.

Selain dia juga mengunggah video pendek, yang mengajak para pelanggan untuk mendownload aplikasi AirAsia Super App untuk bisa segera menikmati layanan transportasi online tersebut.

Kemudian tidak ketinggalan diberikan informasi sejumlah langkah mudah untuk memesan jasa taksi online tersebut.

"Watch this tutorial. @lim.benjie Proudly telling you to Download @airasiasuperapp #airasiaRide," katanya.

4. Target Ekspansi

Pihak manajemen Air Asia berencana akan terus mengembangkan jaringan ke sejumlah wilayah dan negara lain.

"Mungkin belum menjadi yang terbesar sekarang tetapi akan menjadi yang paling ramah karena mengutamakan orang, itu pasti," katanya sembari menambahkan bahwa semua pengemudi dan pengendara bisa memperoleh penerbangan gratis menggunakan aplikasi ini, tetapi dengan syarat ketentuan yang berlaku.