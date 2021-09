JAKARTA - Vaksin Covid-19 yang diterima Indonesia telah melalui proses evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta rekomendasi dari Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), WHO dan para ahli.

Saat ini, Indonesia telah menerima secara total sebanyak 225,4 juta dosis vaksin COVID-19 yang berasal dari berbagai merek baik dalam bentuk jadi maupun bulk.

“Secara keseluruhan Indonesia telah kedatangan 225,4 juta dosis vaksin dari berbagai merek baik berbentuk bulk maupun vaksin jadi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (6/9/2021).

Airlangga menjelaskan, sebanyak 225,4 juta dosis vaksin COVID-19 itu datang ke Indonesia dalam 50 tahap, termasuk yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada siang ini yaitu 5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi.

“Penambahan yang baru datang siang ini sejumlah 5 juta dosis produksi Sinovac. Ini memastikan bahwa stok vaksin sudah aman,” ujar Menko Airlangga.

Dia merinci, sebanyak 225,4 juta dosis ini meliputi 33 juta dosis Sinovac berbentuk jadi dan 153,9 juta berbentuk bulk, 19,5 juta dosis AstraZeneca, 8 juta dosis Moderna, 2,75 juta dosis Pfizer, serta 8,25 juta dosis Sinopharm.

Baca Selengkapnya: Menko Airlangga Sebut RI Telah Terima 225,4 Juta Dosis Vaksin Covid-19

(dni)