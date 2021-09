JAKARTA - Harga emas berjangka kembali tergelincir di bawah level psikologis 1.800 dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas terpukul serangan penjualan teknis setelah gagal mempertahankan kenaikan baru-baru ini saat para investor mencari kejelasan tentang strategi pengurangan pembelian aset (tapering) Federal Reserve AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD12,3 atau 0,68%, menjadi ditutup pada USD1.794,8 per ounce. Tetapi, harga masih relatif terikat pada kisaran ketat, mencerminkan ketidakpastian atas jalur yang mungkin diambil Fed pada pertemuannya minggu depan setelah data inflasi AS yang lebih lemah pada Selasa (14/9/2021).

Laporan manufaktur Fed New York yang lebih kuat dari perkiraan untuk September pada hari sebelumnya jatuh "ke dalam kelompok kebijakan moneter hawkish, yang memberi sedikit tekanan pada emas," kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals.

Dia menambahkan bahwa sentimen risiko yang membaik juga membebani emas. Tetapi, tidak ada berita utama khusus untuk mendorong mundurnya emas dan ini lebih disebabkan oleh "ketidakmampuan teknis untuk diperdagangkan melewati rata-rata pergerakan 200-hari pada Selasa (14/9/2021)," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

Saat ini, "setiap kabar baik adalah berita buruk untuk emas," dan jika lebih banyak data ekonomi positif keluar, The Fed akan lebih bersedia untuk mulai mengurangi pembelian aset, dan emas kemungkinan akan bergerak menyamping menjelang pertemuan FOMC, kata Meger.

Investor emas juga sebagian besar mengabaikan dolar yang melemah. "Namun, risiko penurunan harga emas juga terbatas karena perlambatan inflasi sehingga mengurangi kecepatan untuk melakukan tapering," kata analis Saxo Bank, Ole Hansen. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 8,4 sen atau 0,35%, menjadi ditutup pada USD23,801 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD8,2 atau 0,87%, menjadi ditutup pada USD930,5 per ounce.