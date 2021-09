JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan penghargaan 'Outstanding Contribution to National Economic Recovery' dalam 'Priyadarshni Academy Global Award', Senin (20/9/2021).

Sebagai organisasi non-profit asal India yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, Priyadarshni Academy menilai Airlangga mampu membantu Indonesia memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19, dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat 7,07% pada kuartal II-2021.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini dinilai memiliki dedikasi dan komitmen untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi.

"Saya merasa terhormat dan bersyukur bisa hadir dalam acara bergengsi malam ini bersama para penerima penghargaan lainnya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menerima penghargaan dari Priyadarshni Academy. Saya ucapkan terima kasih," kata Airlangga dalam sambutannya secara virtual, Senin (20/9/2021).

Airlangga menyatakan apa yang diraihnya ini juga layak diberikan untuk masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Penghargaan ini tidak hanya untuk saya, melainkan juga untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang terus berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi," tutur Airlangga.

Seperti diketahui, Priyadarshni Academy Global Award merupakan ajang penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh dunia atas kontribusinya terhadap isu sosial, budaya, dan pendidikan.

Selain Airlangga Hartarto, ajang bergengsi India ini juga memberikan penghargaan 'Outstanding Contribution' kepada sejumlah tokoh baik pengusaha, akademisi, pejabat politik, tokoh spiritual, hingga aktor, yaitu:

Sri Ravi Shankar, tokoh spiritual pendiri The Art of Living India untuk kategori 'Human Welfare and Spirituality'.

Hoon Bang, tokoh pengusaha, CEO The Chosunilbo, Korea Selatan untuk kategori 'Journalism and Freedom of Press'.

Nicholas Stern, tokoh akademisi, Chair Grantham Research Institute on Climate Change and the Environtment The London School of Economics United Kingdom untuk kategori 'Sustainable Economic Growth and Tackling Climate Change'.

Sandip Verma, tokoh politik, Chair UN Women UK Member of the House of Lords United Kingdoms, untuk kategori 'Promoting Women's Welfare, Rights and Gender Equality'. Kiara Advani, Aktor India untuk kategori 'Memorial Award for Best Actors'