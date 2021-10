JAKARTA- PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo sebesar Rp300 per liter pada awal Oktober 2021.

Dikutip dari situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (4/10/2021), harga BBM Pertamax Turbo turun dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp12.000 per liter. Konsumen mendapatkan harga BBM baru itu mulai 2 Oktober 2021.

Pertamina baru saja dua pekan lalu menaikkan harga BBM Pertamax Turbo dari Rp9.850 per liter menjadi Rp12.300 per liter.

Namun yang harus dicatat, harga jenis BBM ini berbeda-beda di berbagai daerah. Untuk harga Pertamax Turbo sebesar Rp12 ribu per liter berlaku di Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian untuk Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu dipatok harga Rp12.400 per liter dari sebelumnya Rp12.700 per liter.

Sementara, di provinsi lain yang meliputi Kalimantan, Sumatera dan Indonesia timur berlaku harga Rp12.200 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.

Berikutnya jenis BBM lain, seperti Pertalite, Pertamax,dan Dexlite tidak berubah, masing-masing tetap Rp7.650 per liter, Rp9.000 per liter, dan Rp9.500 per liter untuk acuan Jawa dan Bali.

Namun penurunan tidak hanya dilakukan Pertamina, Shell juga menurunkan harga BBM per 1 Oktober 2021. Untuk Shell V-Power Nitro+ saat ini seharga Rp12.270 per liter dari sebelumnya Rp12.310 per liter. Lalu, Shell V-Power turun Rp40 per liter dari sebelumnya Rp12.070 per liter menjadi Rp12.030 per liter. Sedangkan Shell Super turun dari Rp11.570 per liter menjadi Rp11.550 per liter. Harga tersebut merupakan acuan untuk daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.