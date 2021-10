JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Adhi Commuter Properti (ADCP) menjalin kerja sama dengan China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20G) untuk mendukung penyelesaian sejumlah proyek hunian yang sedang dikerjakan.

Menurut Direktur Utama ADCP Rizkan Firman kedepan CR20G akan menjadi partner kerjasama pengembangan lahan yang ada di LRT City Tebet, LRT City Cikunir, LRT City Bekasi-Green Avenue, Adhi City Sentul, dan LRT City Cibubur.

“Kami bersyukur dapat menjalin kerjasama dengan CR20G yang merupakan perusahaan kontraktor konstruksi umum, jasa investasi, dan manufaktur untuk sejumlah proyek hunian konsep Transit Oriented Development (TOD) yang tengah kami kembangkan. Ini salah satu upaya ADCP untuk membuktikan komitmen kami menyelesaikan proyek sesuai target dan tepat waktu,” ujar Rizkan, Rabu (13/10/2021).

China Railway 20 Bureau Group Corporation merupakan perusahaan jasa konstruksi infrastruktur, konsultan teknik dan desain, real estate, jasa investasi, manufaktur, peralatan, membangun kereta api, jalan raya, jembatan, terowongan, stasiun kereta bawah tanah, jalan raya, dan proyek terkait.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara ADCP dengan CR20G sebagai perwakilan negara setempat.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar dari kedua pihak untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan persiapan yang diperlukan sebelum menentukan skema kerjasama dan menandatangani perjanjian kerjasama yang lebih definitif.

Corporate Secretary ADCP Adi Sampurno menjelaskan, sebagai salah satu pengembang hunian terintegrasi dengan transportasi massal, pihaknya tengah mengembangkan proyek hunian berkonsep TOD dengan harga yang terjangkau untuk milenial.

Saat ini ada 11 proyek hunian TOD dari ADCP yang sedang berjalan, 7 diantaranya berada di titik stasiun LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Proyek-proyek tersebut antara lain LRT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Bekasi – Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Cibubur, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, serta Grand Central Bogor - Member of LRT City, Cisauk Point - Member of LRT City, Oase Park - Member of LRT City. ADCP mendapatkan keuntungan dari pembukaan komersial penuh LRT Jabodebek, yang menurut pemerintah akan dibuka pada Juni 2022 (Cibubur – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, Cawang – Bekasi Timur).