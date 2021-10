JAKARTA - Selaku perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), senantiasa memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal untuk memberikan pemahaman bagi nasabahnya.

Berbagai peristiwa dan sentimen mewarnai market selama sepekan yang berhasil dirangkum Tim Riset MNC Sekuritas pada penutupan perdagangan Jumat. Pelaku pasar menyambut gembira karena di pekan ini IHSG mendekati rekor tertingginya yang digapai tiga tahun lalu.

Mengawali perdagangan pada pekan ini, IHSG ditutup melemah -0,34% ke 6.459,70 pada hari Senin (11/10/2021) dengan net foreign buy mencapai Rp903,73 miliar. IHSG ditutup melemah hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor teknologi -3,12%, diikuti oleh sektor konsumer siklikal -1,50%.

Baca Juga: Mulai Besok! Buka Rekening di MotionTrade Dapat e-Voucher Gratis, Begini Caranya

Pada perdagangan keesokan harinya, Selasa (12/10/2021), IHSG berbalik arah menguat +0,41% ke 6.486,27. IHSG ditutup menguat hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor kesehatan +1,41% dan properti +1,15%.

Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengatakan IHSG menguat di tengah aksi jual investor asing di mana nilai net foreign sell mencapai Rp428,62 miliar.

Penguatan IHSG berlanjut pada Rabu (13/10/2021) di mana IHSG naik +0,78% ke 6.536,90 ditopang net foreign buy mencapai Rp1,21 triliun.

Baca Juga: Ada Cashback hingga Rp5 juta di Promo MNC Sekuritas #InvestorUnder30, Yuk Unduh MotionTrade Sekarang!

“Penguatan IHSG didorong oleh banyaknya investor asing yang masuk pada saham-saham big caps. Sementara itu, sentimen negatif datang dari IMF yang memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,1% dibandingkan proyeksi bulan Juli lalu menjadi 5,9%,” jelas Rifqi.

Investor asing semakin 'menggila' dengan nilai net foreign buy lebih besar mencapai Rp1,58 triliun pada perdagangan (14/10/2021). Aksi ini, Rifqi menambahkan, membantu IHSG menguat +1,36% ke 6.626,11 pada hari Kamis.

IHSG ditutup menguat hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor teknologi +4,15%, diikuti oleh sektor industri dasar +2,82%.

Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup menguat tipis +0,11% ke level 6.633,3 pada hari Jumat (15/10/2021) diikuti dengan net foreign buy sebesar Rp1,50 triliun. IHSG berakhir di level yang hanya berjarak 56 poin dari rekor tertingginya di 6.689 pada 19 Februari 2018 silam.

Sementara itu, Technical Analyst MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana mengungkapkan selama sepekan ini IHSG bergerak menguat 2,34%, secara teknikal. MNC Sekuritas memperkirakan, saat ini IHSG sudah berada di akhir penguatan jangka pendeknya.

Hal ini berarti, selama sepekan ke depan penguatan IHSG akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi. Herditya memperkirakan, pergerakan IHSG akan berada pada rentang 6.460-6.650.

Ingin selalu mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pasar modal? Saksikan program live streaming “Morning Meeting” yang tayang setiap hari Senin – Jumat pukul 08.15 – 08.45 WIB. Anda dapat menyaksikan program ini melalui akun Instagram maupun channel YouTube MNC Sekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!