NEW YORK - Harga minyak balik menguat (rebound) pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Setelah sebelumnya turun, harga minyak naik setelah produsen minyak utama Arab Saudi menolak seruan penambahan pasokan OPEC+.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember terangkat 82 sen atau naik 1,0% menjadi USD84 per barel. Harga ini menjadi level tertinggi sejak Oktober 2018. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November menguat 87 sen di level USD81,31 per barel.

Sebagian besar pasar mengabaikan peningkatan besar yang tak terduga dalam persediaan minyak mentah AS, karena para penyuling memangkas produksi dalam periode yang umumnya lebih lambat untuk fasilitas tersebut.

IEA menilai permintaan minyak akan meningkat setengah juta barel per hari (bph) karena sektor listrik dan industri berat beralih dari sumber energi yang lebih mahal. Hal ini memperingatkan bahwa krisis energi dapat memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam laporan bulanannya, IEA meningkatkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global pada 2022 sebesar 210.000 barel per hari, dan sekarang memperkirakan total permintaan minyak pada 2022 mencapai 99,6 juta barel per hari, sedikit di atas tingkat pra-pandemi.

Gedung Putih telah berdiskusi dengan para produsen minyak dan gas tentang biaya bahan bakar, dengan harga bensin eceran mencapai tertinggi dalam tujuh tahun dan tagihan pemanas musim dingin diperkirakan akan meningkat. Ia juga mendesak OPEC+ untuk meningkatkan produksi.

"Pasar secara fundamental ketat. Semua jenis tuas kebijakan yang mencoba mengerem sentimen pasar minyak adalah hal yang tidak terduga,” ujar Direktur Pelaksana Strategi Energi Global, Mike Tran, dikutip dari Antara, Jumat (15/10/2021).

Sementara itu, Arab Saudi menolak seruan untuk peningkatan produksi tambahan yang diminta OPEC+. Dengan mengatakan penghentian pengurangan produksi kelompok itu melindungi pasar minyak dari perubahan harga liar yang terlihat di pasar gas alam dan batu bara. OPEC+, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, telah melakukan pekerjaan “luar biasa” sebagai pengatur pasar minyak, kata menteri energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman dalam sebuah forum di Moskow. Pada pertemuannya bulan ini, OPEC+ tetap pada kesepakatan sebelumnya untuk meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari per bulan.