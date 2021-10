JAKARTA - Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menawarkan beragam produk investasi.

Menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan investasi sesuai dengan profil risiko nasabah, MNC Sekuritas juga menyediakan alternatif produk investasi lain selain saham, yaitu reksa dana.

Investasi reksa dana dapat menjadi pilihan karena bersifat stabil, rendah risiko, serta memiliki likuiditas tinggi. Selain itu, nasabah juga tidak perlu melakukan analisis sendiri karena proses analisis dalam reksa dana dilakukan oleh manajer investasi.

Berikut ini adalah 3 tips investasi reksa dana menggunakan aplikasi MotionTrade:

1. Pahami Tujuan Investasi

Hal pertama yang harus Anda ketahui sebelum berinvestasi reksa dana adalah memahami tujuan investasi Anda dan kapan Anda akan memanfaatkan dana Anda. Sebagai contoh, jika Anda ingin memanfaatkan dana Anda dalam jangka pendek (di bawah satu tahun), Anda dapat memanfaatkan reksa dana pasar uang yang memiliki risiko paling rendah.

Sedangkan jika Anda ingin memanfaatkan dana dalam jangka panjang dan tidak masalah dengan harga yang berfluktuasi tinggi, maka Anda dapat berinvestasi pada reksa dana saham.

2. Ketahui Profil Risiko

Hal lain yang tidak kalah penting untuk Anda ketahui adalah profil risiko Anda. Profil risiko investor pada umumnya dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Tipe Konservatif

Tipe konservatif biasanya memiliki toleransi risiko yang rendah serta cenderung menghindari risiko. Dengan kata lain, investor dengan tipe konservatif tidak menginginkan kerugian dari investasinya.

b. Tipe Moderat

Tipe moderat merupakan tipe investor yang memiliki toleransi risiko sedang. Tipe investor ini tidak menginginkan kerugian, tetapi dapat mentoleransi kerugian jika terjadi.

c. Tipe Moderat Agresif

Tipe moderat agresif merupakan tipe investor yang memiliki toleransi risiko agak tinggi. Investor ini dapat menerima kerugian dari investasinya dalam batas 30%.

d. Tipe Agresif

Tipe agresif merupakan tipe investor yang memiliki toleransi risiko tinggi. Investor ini bersedia menerima kerugian dari investasinya.

3. Melakukan Riset Lebih Lanjut

Riset adalah bagian yang sangat penting untuk Anda lakukan sebelum menentukan jenis produk investasi reksa dana yang akan Anda pilih. MNC Sekuritas menyediakan deskripsi tentang berbagai jenis produk reksa dana yang tersedia di MotionTrade, panduan membeli reksa dana, menjual reksa dana serta membeli kembali unit reksa dana. Informasi ini dapat Anda lihat melalui: bit.ly/reksadanamotiontrade.

Lalu, kapan waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi reksa dana? Jawabannya: lebih cepat, lebih baik. Anda dapat berinvestasi reksa dana mulai dari sekarang. Dapatkan e-voucher belanja senilai Rp100.000 tanpa diundi untuk pembukaan rekening pertama Anda melalui aplikasi MotionTrade.

Nikmati layanan pembukaan rekening 100% online melalui aplikasi MotionTrade, tanpa minimum deposit. Informasi selengkapnya dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/gratisevoucherbelanja.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!