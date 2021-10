JAKARTA - Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga minyak naik setelah persediaan minyak mentah AS di situs penyimpanan terbesar negara itu mencapai level terendah dalam tiga tahun dan stok bahan bakar nasional turun tajam, sinyal meningkatnya permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember menetap di USD85,82 per barel, naik 0,9% atau 74 sen dan tertinggi sejak Oktober 2018.

Baca Juga: Krisis Energi, Harga Minyak Dunia Menguat Dekati Level Tertinggi

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk penyerahan November, yang berakhir pada Rabu (20/10/2021), naik 91 sen atau 1,1% menjadi ditutup di USD83,87 per barel. Kontrak WTI yang lebih aktif untuk pengiriman Desember menetap naik 98 sen menjadi USD83,42 per barel.

Harga minyak mentah telah meningkat karena pasokan semakin ketat, dengan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mempertahankan peningkatan pasokan yang lambat daripada intervensi untuk menambah lebih banyak barel ke pasar, dan karena permintaan AS telah meningkat.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Akhirnya Turun

Secara global, para penyuling telah meningkatkan produksi berkat margin yang tinggi, yang hanya dapat dikendalikan dengan pemeliharaan. Penggunaan kapasitas penyulingan AS turun dalam minggu terakhir, tetapi analis mencatat bahwa pasokan dapat terus mengetat jika penyuling AS juga melanjutkan pemrosesan lagi.

“Permintaan yang lebih kuat dan kekhawatiran tentang penurunan persediaan ketika penyulingan sudah beroperasi pada tingkat rendah selama musim pemeliharaan membuat orang khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika penyuling harus meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan bensin dan sulingan yang sangat kuat,” kata Phil Flynn, analis energi senior di Price Futures Group di Chicago.

Stok minyak mentah AS turun 431.000 barel dalam minggu terakhir, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, terhadap ekspektasi untuk peningkatan, dan stok bensin anjlok lebih dari 5 juta barel karena para penyuling memotong pemrosesan saat pemeliharaan. Persediaan AS di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma mencapai level terendah sejak Oktober 2018. Stok bensin sekarang berada di level terendah sejak November 2019, kata EIA, sementara stok sulingan turun ke level yang tidak terlihat sejak awal 2020. Harga minyak juga terangkat oleh lonjakan harga gas alam dan batu bara di seluruh dunia sebagai antisipasi bahwa pembangkit listrik dapat beralih ke minyak untuk menyediakan listrik. Menteri Energi Arab Saudi mengatakan pengguna yang beralih dari gas ke minyak dapat memenuhi permintaan 500.000-600.000 barel per hari, tergantung pada cuaca musim dingin dan harga sumber energi lain.