JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto di depan foto Presiden John F Kennedy di gerbang The Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan Sri Mulyani ketika melakukan kunjungan kerja ke AS.

Sri Mulyani mengatakan, The Harvard Kennedy School (The John F. Kennedy School of Government, or HKS) di Cambridge Massachusetts AS merupakan salah satu sekolah public policy school terbaik di dunia, yang didirikan 1936 dengan dana USD2 juta, hadiah dari Lucius Littauer (alumni Harvard).

Baca Juga: Sri Mulyani: Sekarang Semua Orang Ngurusin Utang

60 tahun sejak didirikannya Havard, pada 1996, Universitas Indonesia mendirikan sekolah pasca sarjana Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia (MPKP-UI). Diketahui MPKP-UI merupakan program sekolah untuk melatih mahasiswa dan para pembuat kebijakan memahami prinsip teknokrasi dan dasar-dasar kebijakan publik yang baik.

"MPKP di didirikan dengan Bantuan Pemerintah (Bappenas - masa Menteri Ginandjar Kartasasmita) Rp2 milyar untuk mendirikan gedung perkuliahan, perpustakaan dan laboratorium komputer di kampus UI Depok," tulis Sri Mulyani dalam Instagram resminya, Minggu (24/10/2021).

Di Harvard HKS, lanjut Sri Mulyani, para mahasiswa belajar dari para pembuat kebijakan di Amerika Serikat yaitu para bekas pejabat yang pernah terlibat dan membuat kebijakan-kebijakan penting.

"Sehingga mahasiswa mampu memahami teori dan prinsip kebijakan publik yang baik dan sekaligus praktek dan realita pembuatan kebijakan publik yang kompleks dan rumit dengan dimensi politik, hukum, sosial dan bahkan kepentingan yang sangat beragam," katanya. Atas landasan tersebut, Sri Mulyani berharap MPKP UI membawa pengaruh yang baik untuk kualitas pendidikan kedepannya demi memberi kesempatan pada para mahasiswa. "Meski 60 tahun lebih muda, saya berharap di MPKP UI dan kampus-kampus di berbagai perguruan tinggi di Indonesia - para mahasiswa juga memiliki kesempatan belajar dengan kualitas teori dan praktek kebijakan publik yang baik, sehingga Indonesia dapat terus dibangun maju secara rasional, sehat, terbuka, demokratis, dinamis, modern, inovatif dan akuntabel terhadap rakyat," tutup Sri Mulyani.