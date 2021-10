JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) meraih penghargaan Best Insurance 2021 with Outstanding Financial Performance and Corporate Business Development, category Life Insurance. Penghargaan diterima secara virtual oleh Febriyani Sjofjan Yahya selaku Direktur Utama MNC Life pada Kamis (28/10/2021).

“Penghargaan ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi MNC Life sekaligus membuktikan kepercayaan atas kualitas produk dan layanan MNC Life yang selalu berinovasi dalam memenuhi kebutuhan nasabah individu dan kumpulan kami, serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para mitra bisnis, agen penjual serta pemegang saham yang selalu men-support kami sehingga kami mendapatkan apresiasi ini,” ujar Febriyani Sjofjan Yahya.

MNC Life sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group menjadi salah satu pemenang penghargaan dari Warta Ekonomi melalui Indonesia Best Insurance Award 2021 dengan tema “Ready and Resilient During The Pandemic Era” dengan harapan perusahaan asuransi di Indonesia dapat meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan kontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Acara penghargaan dibuka dengan sambutan oleh Muhamad Ihsan selaku CEO & Chief Editor Wartaekonomi.co.id yang memaparkan catatannya. “Berdasarkan data statistik industri asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pertumbuhan pendapatan premi asuransi jiwa sampai bulan Agustus 2021 mencapai Rp 121,2 Triliun atau meningkat 10,6% secara year on year dengan harapan indikator ini mampu menumbuhkan optimisme,” ujarnya. Sejumlah indikator yang dijadikan landasan penilaian atas diterima penghargaan ini, salah satunya yaitu pertumbuhan pendapatan premi, pertumbuhan laba, dan rencana strategis perusahaan. MNC Life, Terpercaya, Cepat, Milik Bangsa!