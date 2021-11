JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina versus Shell per November 2021. Shell menaikkan harga BBM, namun Pertamina lebih memilih tidak menaikkan harga BBM jualnya.

Lalu mahalan mana BBM Pertamina vs Shell?

Harga Pertalite untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat masih dipatok Rp7.650 per liter. Begitu pun Pertamax yakni, ada di kisaran Rp9.000 per liter.





Kemudian, Pertamax Turbo dijual Rp12.000 per liter, lalu Dexlite Rp9.500 per liter, dan Pertamina Sex (CN 53) Rp11.150 per liter.

Sementara, menurut pantauan di laman shell.co.id, tercatat harga BBM Shell naik dari bulan sebelumnya. Dikutip dari laman resmi perusahaan, untuk Jakarta harga BBM Shell menjadi Rp12.860 per liter dari sebelumnya Rp11.550 per liter.

Kemudian, penyesuaian harga juga dilakukan untuk BBM jenis Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, dan Shell V-Power Nitro+. Adapun harga yang tercantum merupakan harga BBM maksimum sesuai peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Tercatat untuk Shell V-Power menjadi Rp13.400, Shell V-Power Diesel Rp13.000, dan Shell V-power Nitro+ Rp13.700. Harga tersebut juga berlaku di Banten dan Jawa Barat.

Adapun untuk Jawa Timur, Shell Super Rp12.150, Shell V-Power Rp13.400. Lalu, di Sumatera Utara harga Shell Super menjadi Rp11.500 dan Shell V-Power menjadi Rp12.300.

Berikut daftar harga BBM yang berlaku di Pertamina dan Shell per 1 November 2021:

Pertamina:

- Pertalite, Rp7.650 per liter.

- Pertamax, Rp9.000 per liter.

- Pertamax Turbo, Rp12.000 per liter.

- Dexlite, Rp9.500 per liter.

- Pertamina Dex (CN 53), Rp11.150 per liter.

Shell: - Shell Super (RON 92), Rp12.860 per liter. - Shell V-Power (RON 95), Rp13.400 per liter. - Shell V-Power Diesel (CN 51), Rp13.000 per liter. - Shell V-Power Nitro+ (RON 98), Rp13.700 per liter.