JAKARTA - Visi, kualitas, kecepatan dan determinasi harus dimiliki setiap individu, bila ingin menjadi lebih baik secara pribadi maupun organisasi.

Hal itu ditegaskan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo kepada hampir 4.700 karyawan yang mengikuti MNC Forum ke-60 bertajuk "Vision, Quality, Speed & Determination into Action" di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

"Hari ini, tepat usia 32 tahun bagi MNC Group. Saya ajak semuanya untuk introspeksi, supaya secara individu lebih baik, unit usaha dimana kita berada juga lebih baik, dan grup kita, MNC akan menjadi lebih baik," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk membangun sesuatu harus dimulai dengan visi yang jelas. "Visi itu arah yang jelas. Kita tahu kita mau kemana, kita tahu strategi untuk mencapai ke sana bagaimana," kata Hary.

Setelah menentukan visi, kata Hary, eksekusinya harus berkualitas. Terlebih di era digitalisasi ini, banyak sekali tuntutan-tuntutan baru dan kompetisi semakin ketat.

"Kita harus memperbaiki quality. Quality itu kita bicara SDM, soft skills, culture issue, hard skills pun harus diperbaiki," tutur pria yang telah memberikan kuliah umum di ratusan perguruan tinggi se-Indonesia itu.

Selain kualitas, lanjut Hary, dibutuhkan kecepatan. "Mungkin dulu speed itu penting, tapi tidak sepenting sekarang. Tuntutan zaman hari ini, itu kita tidak bisa hindari," jelas Hary.

Hary mengatakan yang tidak kalah pentingnya adalah determinasi. "Never give up, never stop trying, keep on fighting sampai goal kita itu tercapai," katanya.

Hary menambahkan bila punya visi yang jelas, business model-nya benar, culture-nya bagus, kerja tim serta leadership-nya kuat dan very decisive, juga kerjanya cepat, efektif dan efisien, sebuah organisasi diyakininya bisa berkembang pesat.

"Pasti organisasi itu luar biasa. Saya yakin kita akan larinya kencang," ungkap Hary.