JAKARTA - Indonesia ikut berpartisipasi dalam Dubai Expo 2020 dan merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mempromosikan seluruh potensi perdagangan, peluang investasi, dan pariwisata di kancah dunia.

"Dengan mengusung tema utama Creating the Future, From Indonesia to the World, Indonesia akan menghadirkan inovasi dan warisan nusantara dalam usaha yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan dan potensi ekonomi terbesar di dunia," tulis Menteri Keuangan Sri dalam reels akun Instagram resminya @smindrawati, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2020 akan mempererat hubungan bilateral Indonesia-UEA. Menurut dia, Ini juga akan menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan iklim investasi Indonesia yang lebih baik, didukung oleh kesiapan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keunggulan Indonesia dalam Dubai Expo 2020 dipamerkan melalui miniatur Tanah Air yang dibangun di lahan seluas 1.800 meter persegi, yang disebut Paviliun Indonesia.

"Dengan dukungan APBN Rp431,2 miliar untuk mendukung partisipasi Indonesia pada Dubai Expo 2020, Kementerian Perdagangan akan memimpin delegasi Indonesia yang akan memamerkan lebih dari 300 produk UMKM siap ekspor termasuk komoditas, kerajinan tangan, interior, tekstil hingga produk fesyen, dan juga mengadakan lebih dari 75 pertemuan forum bisnis," katanya.

(dni)