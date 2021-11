JAKARTA – Daftar influencer dunia dengan bayar termahal. Tak hanya di Indonesia, artis-artis hollywood juga memiliki tariff tinggi dalam satu kali posting di media sosialnya.

Melansir dari influencermarketinghub, Selasa, (9/11/2021), sebagian besar merek dagang lebih suka bekerja dengan influencer kecil yang lebih otentik dan terjangkau biayanya. Namun tak ada salahnya memakai jasa selebriti dunia jika memiliki anggaran besar.

Pasalnya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dan pengaruh seorang selebriti atau menandingi basis pengikut mereka. Berikut adalah daftar selebritas dan influencer berpenghasilan tertinggi di Instagram yang dapat anda ajak berkolaborasi untuk menjangkau jutaan orang.

1. Cristiano Ronaldo

Harga satu kali Posting Rp8,8 sampai Rp14,2 miliar. Christiano Ronaldo adalah salah satu pemain sepak bola paling populer di dunia dan hampir semua orang mengenalnya. Ronaldo adalah selebriti impian untuk merek olahraga apa pun dan dia juga melakukannya dengan baik. Tidak seperti selebritas lain yang sering hanya menyebut merek dan bahkan tidak menulis caption.

2. Dwayne Johnson

Harga rata-rata Per Posting Rp7,2 – Rp11,9 miliar. Dwayne, yang dikenal sebagai, "The Rock," adalah aktor Hollywood yang pertama kali mendapatkan popularitas sebagai pegulat di acara TV yang disebut WWE. Dia dikenal karena tubuhnya yang kokoh dan sebagian besar terlihat di film aksi. Dan, itu membuatnya menjadi influencer selebritas yang sempurna untuk merek kesehatan dan kebugaran.

3. Ariana Grande

Perkiraan Harga Rata-Rata Per Posting Rp7,1 – Rp11,8 miliar. Ariana adalah penyanyi, aktris, dan penulis lagu Amerika pemenang penghargaan yang memiliki beberapa single hit. Single terbarunya, "Thank You, Next," telah berada di hampir semua papan iklan musik terkemuka di seluruh dunia. Ini membuatnya naik ke posisi atas di antara Instagrammer berpenghasilan tertinggi tahun 2019. Akun Instagram-nya dapat menjangkau 165 juta pengikutnya.

4. Kylie Jenner

Perkiraan Harga Rata-Rata Per Posting Rp7 – Rp11,6 miliar. Kylie adalah pemilik merek kecantikan, Kylie Cosmetics, dan merupakan salah satu orang paling berpengaruh di industri kecantikan. Dia milik klan Jenner-Kardashian yang populer dari ketenaran "Keeping up with the Kardashians". Seluruh keluarga besar menjadi terkenal karena pertunjukan itu, tetapi masing-masing memiliki pencapaian sendiri. Kylie adalah influencer selebritas yang mengenakan biaya lebih dari satu juta dolar per pos dan sebagian besar terlihat mendukung merek fashion dan kecantikan mewah.

5. Selena Gomez Perkiraan Harga Rata-Rata Per Posting Rp6,9 – Rp11,5 miliar. Selena Gomez adalah penyanyi dan aktris Spanyol yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Dia memiliki basis pengikut yang besar di Instagram dan telah menjadi salah satu Instagrammer paling populer selama bertahun-tahun. Dia sering terlihat mendukung merek fashion, gaya hidup, dan kecantikan. 6. Kim Kardashian Perkiraan Harga Rata-Rata Per Posting Rp6,7 – Rp11,1 miliar. Kim Kardashian adalah selebritas yang menjadi terkenal setelah tampil dalam serial TV yang menceritakan tentang keluarganya. Dia baru saja meluncurkan merek kosmetiknya, kecantikan KKW, mengikuti jejak saudara tirinya, Kylie Jenner. Kim sangat populer di media sosial dan secara konsisten mendapat perhatian media dan mendapat publisitas baik dan buruk. 7. Leo Messi Perkiraan Harga Rata-Rata Per Posting Rp6,7 – Rp10,9 miliar. Lionel Messi adalah pesepakbola profesional Argentina yang hampir semua orang mengenalnya. Dia adalah salah satu pesepakbola paling populer sepanjang masa. Dia bermain sebagai penyerang untuk tim nasional Argentina dan klub Spanyol, Barcelona. Dia telah melakukan beberapa brand endorsement, tidak terbatas pada brand di kategori olahraga dan kebugaran.