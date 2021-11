JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengendalian Covid-19 di Indonesia menggunakan teknik otomotif rem dan gas. Pengendalian covid-19 dilakukan demi memulihkan ekonomi nasional.

Menko Airlangga menyampaikan gas dan rem tersebut mendorong berbagai peningkatan kegiatan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

“Dengan demikian ilmu yang diambil dari pengendalian covid-19 di Indonesia dan tentunya juga ekonomi adalah teknik dari otomotif,” kata Menko Airlangga dalam pembukaan GIIAS 2021 di kawasan ICE BSD, Kamis (11/11/2021).

Menko Airlangga mengatakan untuk gas dan rem dalam pengendalian Covid tersebut diimplementasikan untuk pemulihan ekonomi.

“Gas dan rem tekniknya, untuk freestleingnya otomatis, jadi dengan ilmu gas dan rem maka Presiden Indonesia mengendalikan Covid-19 secara berimbang,” paparnya.

Dalam kesempatannya Menko Airlangga menyebutkan Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II bisa di angka 7,7%.

“Saat diinjak rem maka pertumbuhan terus meningkat dan memang yang membuat ekonomi maju dan mundur adalah the will on the move,” urainya.

Dengan demikian, Menteri Airlangga menyebutkan hasilnya pada Kuartal ke IV sudah melandai dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan.