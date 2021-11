JAKARTA - Intip gaji SPG Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. SPG bisa mengantongi kurang lebih Rp6 juta selama 11 hari pameran GIIAS 2021.

GIIAS 2021 digelar sejak 11 November hingga 21 November 2021.

Salah satu SPG di salah satu booth mobil, Fransisca (23) merasa senang melayani sebagai garda terdepan dalam melayani pelanggan di event GIIAS 2021.

“Jadi sebenarnya untuk tip atau bayarannya kita dibayarnya per shift gitu, untuk per harinya sih lumayan di angka kisaran Rp400 ribu-Rp500 ribu per harinya dikalikan saja dengan berapa kali kita masuk,” kata Fransisca kepada MNC Portal Indonesia.

Fransisca menyampaikan dengan bayaran yang cukup besar untuk bayaran per harinya, dia tak merasa keberatan dengan harus berdiri selama kurang lebih 5 jam per hari.

“Kalau full misalnya selama 11 hari kalikan saja tadi itu sudah lumayan banget untuk nambah-nambah kebutuhan. Menyenangkan, terkadang kita lelah tapi harus tetap semangat nanti juga kita ganti-gantian shift-shiftan,” katanya.

Dengan demikian, Fransisca bisa mengantongi bayaran Rp4,4 juta hingg Rp5,5 juta Fransisca menjelaskan, awal mula dirinya bisa menjadi SPG dengan mendaftarkan diri di salah satu agensi yang biasa menghandle untuk kegiatan event besar.“Saya kemarin lewat agensi sih daftar sendiri, tapi kadang ya ada juga dapat informasi teman-teman saya ada yang omongan ke omongan gitu,” katanya.