JAKARTA - Negara kepulauan berpenduduk 10 ribu orang di ladang bebatuan cokelat halus kaya mineral, itulah Nauru dengan ekonominya yang rapuh. Negara kaya raya kini jatuh miskin.

Perekonomian Nauru diselamatkan oleh tambang bawah laut yang kaya akan logam penting untuk industri energi bersih, seperti nikel, kobalt, dan mangan.

Pertambangan laut itu diusung DeepGreen, perusahaan asal Kanada yang dijalankan oleh pengusaha Australia, Gerard Barron. Perusahaan ini juga didukung oleh raksasa pertambangan Glencore dan perusahaan pelayaran Maersck.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Termiskin di Dunia 2021

Eksplorasi tambang mereka dijanjikan memiliki hasil pada tahun 2025. Sementara itu, industri utama di Nauru digambarkan sebagai kesengsaraan dan penderitaan. Meski dulu terkenal sebagai negara terkaya dunia, The Guardian melaporkan kisah Nauru terjun bebas dan menyisakan cerita kolonialisme yang rakus, salah urus, dan ketamakan pemerintah.

Eksploitasi Fosfat Besar-Besaran

Pada 1968, Australia, Selandia Baru, dan Inggris hampir kehabisan cadangan fosfat yang layak. Dengan permintaan dunia yang tinggi, negara-negara itu menjadikan Nauru sebagai pusat pasokan fosfat. Pasalnya, Nauru memang menyimpan kekayaan fosfat yang sangat bermutu.

Hasilnya, salah satu bencana lingkungan terburuk di dunia terjadi di sana. Berkat penambangan yang super masif, tanah Nauru penuh dengan batu kapur bergerigi yang tak cocok untuk pertanian, bahkan bangunan.

Bahkan, 10 ribu penduduknya diminta pindah ke sebuah pulau di lepas pantai Queensland. Meski begitu, permintaan ini ditolak orang Nauru. Alhasil, hanya sebagian besar yang akhirnya dipaksa pindah karena meningkatnya pembukaan tambang fosfat.

Nauru, kemudian menjadi salah satu negara terkecil dan paling terisolasi secara geografis. Tambang fosfat itu, menghasilkan keuntungan yang sangat besar hanya untuk satu tahun saja. Pada 1980, negara itu mendapatkan pemasukan paling sedikit USD123 juta (Rp1,7 triliun/kurs Rp14.200 per dolar).

Pendapatan itu mengangkat Nauru sebagai negara terkaya dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai USD27 ribu per tahun, jauh di atas pendapatan per kapita AS pada saat itu yang hanya sebesar USD12,5 ribu.

Royalti yang Dihamburkan Penghasilan besar dari tambang fosfat itu disia-siakan tanpa perencanaan. Berbagai fasilitas publik digratiskan dan perumahan juga dipatok dengan harga super rendah. The Guardian menyebut, serangkaian pemerintah yang korup dan tidak kompeten menemukan cara luar biasa untuk menghilangkan kekayaan negara, termasuk mendanai West End yang membawa bencana berdasarkan kehidupan Leonardo da Vinci. Utang Tak Bisa Dibayar Pada 2002, Nauru akhirnya tak bisa membayar pinjamannya pada Australia karena devaluasi dolar Australia terhadap dolar AS. GE Capital, yang berutang USD239 juta atau Rp3,3 triliun atas properti yang digadaikan, dikirim ke penerima. Berbagai aset, termasuk Nauru House 50 lantai di Collins Street, Melbourne, Downtowner Motel di Carlton dan Mercure Hotel di Sydney, sudah digadaikan atas utang-utang itu. Jadi Surga Bebas Pajak Bertahun-tahun, kemiskinan menyandera Nauru yang kehabisan uang. Bank sentralnya bangkrunt, real estatnya diambil alih, hingga pesawatnya yang disita dari bandara. Krisis keuangan itu, berbalik dengan cara eksploitasi selama 1990-an. Nauru menjadi surga pencucian uang yang menjual lisensi perbankan dan paspor, termasuk paspor diplomatik yang memberikan kekebalan pada mafia Rusia dan al-Qaida. USD70 miliar (Rp994 triliun) uang mafia Rusia itu saja mengalir pada melalui Bank Nauru hanya pada 1998 saja. Pada 2002, perbendaharaan AS menetapkan Nauru sebagai negara pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras. "Nauru terkenal karena mengizinkan pendirian bank luar negeri tanpa kehadiran fisik di Nauru atau di negara lain mana pun," kata perbendaharaan AS. The Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga global yang bekerja untuk membatasi aktivitas pencucian uang di negara-negara tax haven, telah menindak Nauru untuk kembali dari terjunnya ke dunia keuangan yang liar. Sejak 2004, Nauru pun menetapkan undang-undang anti pencurian uang dan pendanaan teroris. Saat FATF meninjau kembali kondisi Nauru pada 2012, diketahui hanya ada 59 perusahaan yang terdaftar di bawah undang-undang Nauru. Beberapa di antaranya tertunda karena dihapus dari daftar. Pada tahun 2016, Westpac menarik diri dari penyediaan perbankan di Nauru dengan alasan kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap peraturan pencucian uang internasional dalam sebuah surat kepada pelanggan. Satu-satunya bank di pulau itu adalah Bank Bendigo, yang dibuka pada tahun 2015. Ekonomi Nauru Pulih Lagi Berkat penahanan dan pemrosesan pengungsi untuk Australia, ekonomi Nauru berangsur meningkat sejak 2013. Eksperimen itu pertama kali dimulai pada 2001, saat Australia mendirikan kamp di Nauru dan Papua Nugini. Sampai 2007, eksperimen itu berlangsung hingga kamp-kamp mengalami masalah seperti tenda yang penuh sesak dan kekurangan air yang mendesak. Sementara itu, para pengungsi diakui sebagai pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan dan harus dilindungi. Akhirnya, sebagian besar dimukimkan kembali di Australia. Sebagian besar pelayanan yang diberikan Nauru atas para pengungsi itu, menghasilkan penggantian biaya dan peningkatan kegiatan ekonomi Nauru. Australia bertanggung jawab untuk secara langsung menyediakan setidaknya dua pertiga dari pendapatan Nauru sebesar USD167 juta atau setara Rp2,3 triliun. Ini dilaporkan dalam anggaran berimbang pada 2017 hingga 2018, menghabiskan semua kecuali sepotong kecil. Pemerintahan Nauru, Wartawan Asing Tak Boleh Masuk Rezim penahanan Nauru kedua, yang sekarang secara resmi diganti dengan program pemukiman kembali di pulau itu, telah disembunyikan dengan hati-hati. Wartawan asing, kecuali segelintir wartawan terpilih dilarang masuk ke pulau itu. Ketergantungan Nauru pada Australia dan kebijakan penahanan lepas pantainya terungkap dalam dokumen anggaran Nauru sendiri pada 2018 hingga 2019. Kembali Pada Pertambangan Fosfat dan Rehabilitasinya Penambangan sisa deposit fosfat telah melambat menjadi penggiring bola. Nauru Rehabilitation Corporation (NRC) yang mengambil alih operasi penambangan dalam beberapa tahun terakhir, akan mengembalikannya ke Ronphos, perusahaan fosfat milik pemerintah. Pada 2018 hingga 2019, NRC menganggarkan untuk menghasilkan hanya USD22 juta (Rp312,4 miliar) dari fosfat, tetapi akan menghabiskan USD27,5 juta atau Rp390,5 miliar untuk menambangnya, menurut dokumen anggaran. Defisit tersebut didanai oleh pinjaman dari pemerintah Taiwan dan hanya seperempat dari peralatan baru yang dibutuhkan telah dibeli. Sebelumnya, NRC didirikan setelah penyelesaian keuangan pada tahun 1993 oleh Australia sebesar USD135 juta (Rp1,9 triliun) sebagai pengakuan yang terlambat atas bencana lingkungan yang ditimbulkannya di pulau itu. Kemudian, NRC menargetkan merehabilitasi 400 hektar dengan laju 20 ha setahun, tetapi sejauh ini hanya merehabilitasi area kecil yang dikenal sebagai pit 6, yang digunakan sebagai lokasi penjara. Sementara itu, Nauru kehabisan tanah. Mencari Sumber Kekayaan Lain Pemerintah memperoleh USD43,14 juta atau setara Rp612,5 miliar dalam biaya yang dibayarkan oleh kapal asing untuk memancing. Kegiatan mereka, yaitu meletakkan beberapa kilometer jaring dalam lingkaran kemudian ditutup dari bawah dengan tali, menjebak tuna dan spesies lainnya. Pemerintah Nauru pun baru-baru ini berinvestasi dalam dua kapal tuna berbendera Korea dalam upaya untuk mengamankan bagian yang lebih besar dari industri perikanan. Di lain sisi, penambangan mineral bawah laut yang dilakukan DeepGreen telah melakukan tiga perjalanan eksplorasi dan merencanakan empat lagi. Mereka menjanjikan, sumber daya yang memiliki konsentrasi tinggi dari nodul kaya mineral di dasar laut pada kedalaman 4 km. Presiden Nauru, Baron Waqa, berharap usaha itu akan membawa manfaat besar. Usaha dengan DeepGreen ini akan memastikan bahwa pendapatan kami akan terdiversifikasi dengan baik untuk anak-anak kami dan anak-anak mereka di masa depan, ”kata Waqa, menurut The Guardian. DeepGreen telah menawarkan pelatihan dan kesempatan kerja kepada orang Nauru dalam perjalanan eksplorasinya. Barron percaya, penambangan bawah laut untuk mineral dapat berguna dalam transformasi bagi Pasifik seperti halnya minyak untuk Timur Tengah. “Mereka adalah logam yang kita butuhkan untuk membangun baterai kendaraan listrik, untuk membangun penyimpanan energi terbarukan, untuk membangun kincir angin dan panel surya yang menghasilkan listrik. Di DeepGreen, kami menyebutnya logam untuk masa depan kami,” katanya.