JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga menyediakan berbagai solusi investasi pasar modal, salah satunya dengan fasilitas gadai saham dan obligasi.

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Barat dan PT Pegadaian (Persero) menyelenggarakan webinar gadai efek bersama Kepala Kantor IDX Wilayah Kalimantan Barat Taufan Febiola, Kepala Departemen Pengembangan Gadai Efek Pegadaian Wisnu Nurcahyo dan Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Sesuai temanya, gadai efek dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi Anda yang ingin mengoptimalkan portofolio Anda. Penasaran dengan seperti apa proses gadai saham atau obligasi? Kapankah waktu yang tepat untuk menggadaikan saham atau obligasi Anda?

Simak ulasan selengkapnya dalam Webinar Gadai Efek bertajuk “Gadaikan Saham atau Obligasi, Optimalkan Portofolio Anda!” pada Kamis (18/11/2021) pukul 14.00 WIB. Dapatkan bonus tabungan emas dari Pegadaian hingga Rp300.000!

Dapatkan juga hadiah tanpa diundi berupa e-voucher belanja online dari MNC Sekuritas sebesar Rp100.000 untuk setiap peserta yang membuka rekening saham. Segera daftarkan diri Anda melalui link pendaftaran: tiny.cc/pesertagadaiefek!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.

Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!