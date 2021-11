JAKARTA - Harga emas berjangka turun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga emas tertekan dolar dan imbal hasil obligasi AS yang menguat dan memicu aksi ambil untung setelah mencetak kenaikan tujuh hari berturut.

Baca Juga: Harga Emas Antam Tetap Dibanderol Rp955.000/Gram

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, merosot USD1,9 atau 0,1%, menjadi ditutup pada USD1.866,60 per ounce. Sebaliknya di pasar spot harga emas terangkat 0,1% menjadi diperdagangkan di USD1.866,03 per ounce pada pukul 19.02 GMT.

Ada beberapa aksi ambil untung secara rutin oleh pedagang berjangka jangka pendek tetapi tren kenaikan emas masih ada, kata Analis Senior Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Baca Juga: Harga Emas Berjangka Kian Berkilau

Harga emas telah naik sekitar 100 dolar AS selama tujuh sesi terakhir, kenaikan beruntun terpanjang sejak Mei, karena daya tariknya sebagai lindung nilai inflasi telah didorong oleh lonjakan harga-harga konsumen AS dan ketika bank-bank sentral utama mempertahankan sikap dovish mereka terhadap suku bunga.

Harga emas tertekan karena imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang jadi acuan naik mendekati level tertinggi tiga minggu, sementara indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,3% ke level tertinggi 16-bulan. Emas juga berada di bawah tekanan tambahan ketika indeks kondisi bisnis manufaktur Empire State Fed New York naik 11,1 poin menjadi 30,9 pada November.Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 24,1 sen atau 0,95%, menjadi ditutup pada USD25,105 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD7,7 atau 0,71%, menjadi ditutup pada USD1.096,90 per ounce.