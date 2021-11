JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan yang terbaik untuk peningkatan edukasi bagi nasabahnya.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Sahamology untuk menyelenggarakan Bootcamp for Trader bertajuk #YangMudaYangTrading pada Selasa (23/11/2021) hingga Jumat (26/11/2021). Acara tersebut menghadirkan sejumlah pembicara yang akan memandu 3 kelas berdasarkan level trading nasabah, yaitu Basic, Intermediate dan Advanced.

Beberapa pembicara yang hadir dalam acara tersebut adalah Founder Sahamology Luqman El Hakiem dan Analis Teknikal TETRA Saham Muhammad Hamzah RTA "BroJack". Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina juga turut hadir untuk membuka acara ini secara virtual dengan didampingi oleh Head of Equity Retail & Online Trading MNC Sekuritas Afen Tjhong.

“Dewasa ini, makin banyak nasabah menunjukkan ketertarikannya pada dunia pasar modal. Total nasabah MNC Sekuritas per Oktober 2021 tercatat telah mencapai 142.742 nasabah. Selain itu, terjadi pula peningkatan dari segi kegiatan edukasi di mana hingga Oktober 2021 sudah terdapat total 832 kegiatan dengan 320.166 peserta yang hadir,” jelas Susy.

Fenomena menarik juga terlihat dari nasabah yang berasal dari generasi milenial. Semangat generasi milenial untuk dapat memahami dunia pasar modal rupanya patut diacungi jempol.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 67,92% nasabah MNC Sekuritas per Oktober 2021 merupakan nasabah berusia 18-34 tahun. Masih bersumber dari data yang sama, sebanyak 42,41% nasabah MNC Sekuritas merupakan mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa semangat generasi milenial untuk terjun langsung ke dunia investasi memang sangat besar.

“Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi apik antara MNC Sekuritas dan Sahamology hingga acara ini dapat terselenggara,” imbuh Susy.

Bukan hanya sekadar kelas teori, Bootcamp for Trader ini juga menyediakan kelas praktik trading selama satu jam di keesokan hari setelah mengikuti kelas.

"Kami berharap kelas ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menginvestasikan waktu untuk menjadi investor yang lebih baik lagi," tutup Susy.

