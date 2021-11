JAKARTA – Indeks dolar AS melemah pada penutupan perdagangan kemarin. Dolar melemah karena investor mencermati berita tentang varian virus corona yang berpotensi resisten terhadap vaksin.

Munculnya varian baru covid-19 membuat investor bergegas mencari mata uang aman dan para pedagang juga mengambil untung setelah reli panjang dalam dolar AS.

Indeks dolar turun 0,75% menjadi 96,030, setelah mencapai tertinggi 16 bulan di 96,938.

Baca Juga: Indeks Dolar AS Menguat Terdorong Data Belanja Konsumen

Sementara mata uang Yen Jepang dan franc Swiss menguat terhadap dolar AS. Keuntungan dalam yen dan franc datang dengan mengorbankan dolar Australia dan krona Norwegia.

Munculnya varian covid-19 baru memicu Amerika Serikat membatasi perjalanan dari Afrika Selatan - tempat mutasi baru ditemukan - dan negara-negara tetangga mulai Senin (29/11/2021), kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan sedang menandai varian, bernama omicron, sebagai "perhatian," label yang hanya diterapkan pada empat varian hingga saat ini. Butuh waktu berminggu-minggu bagi para ilmuwan untuk sepenuhnya memahami mutasi varian dan potensi bahayanya.

Baca Juga: Indeks Dolar AS Stabil di Level Tertinggi dalam 16 Bulan

"Jika kita melihat sesuatu seperti ini di mana kita memiliki mutasi baru pada mutasi protein lonjakan, hampir terasa seperti asumsi kerja awal bagi sebagian besar pelaku pasar adalah bahwa ini adalah fase baru pandemi," kata Bipan Rai, kepala strategi valas Amerika Utara di CIBC Capital Markets di Toronto.

"Penguncian dan pembatasan baru mungkin akan diberlakukan, dan tentu saja kita akan membutuhkan vaksin baru juga," tambahnya.

Salah satu penerima keuntungan utama adalah yen, yang memantul dari posisi terendah lima tahun yang dicapai minggu ini terhadap greenback, dan melonjak hampir 2,0% ke level tertinggi 113,09 yen per dolar, merupakan hari terbaik sejak Maret 2020.

Euro menguat 0,97% ke level tertinggi 1,1312 dolar AS, meskipun jatuh ke level terendah lebih dari enam tahun terhadap kebangkitan franc Swiss, pada 1,0428 franc per euro.

"Ini adalah pelarian textbook ke kualitas yen dan franc Swiss karena varian virus baru dengan likuiditas tipis juga merupakan faktor, yang dapat mempercepat pelepasan posisi jual (short) obligasi," Kenneth Broux, ahli strategi di Societe Generale di London, mengatakan.

Akun-akun spekulatif telah menjual secara masif aset-aset safe-haven, dengan angka CFTC AS menunjukkan posisi bearish bersih masing-masing di 1,2 miliar dolar AS dan 10,3 miliar dolar AS untuk yen dan franc Swiss, dalam minggu terakhir.

Rai dari CIBC mengatakan penurunan dolar pada Jumat (26/11/2021) lebih mungkin karena investor mengambil keuntungan setelah kenaikan mata uang itu baru-baru ini, dan bukan perubahan status safe-haven dolar.

"Langkah jangka pendek sebagian besar tentang pemosisian yang diperpanjang dan menutupnya. Setelah itu menjadi sedikit lebih seimbang dan jika kita berada dalam skenario risk-off (penghindaran risiko) maka saya memperkirakan dolar akan terus berkinerja lebih baik," katanya.