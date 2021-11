JAKARTA - Kisah Jack Dorsey menarik untuk diulas. Jack Dorsey yang resmi mundur dari CEO Twitter nyatanya mempunyai kisah yang tidak disangka-sangka.

Sebelum jadi bos Twitter, Jack Dorsey merupakan tukang pijat profesional yang memiliki sertifikat. Berikut kisah Jack Dorsey seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Mundur dari CEO Twitter, Jack Dorsey Punya Kekayaan Rp168,7 Triliun

Jack Dorsey selain menjadi tukang pijat bersertifikat, pria kelahiran 1976 ini juga pernah mencoba-coba bidang fashion sebelum akhirnya seutuhnya terjun di bidang teknologi.

Pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat, ini juga pernah di drop out (DO) ketika berkuliah di New York University pada 1999.

Lantas bagaimana awalnya Jack Dorsey menggagas Twitter?

Awal mula ide membuat Twitter dirancangnya ketika masih berkuliah di Universitas New York Berawal dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan podcast bernama Odeo, Jack mengemukakan gagasannya mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. Pengerjaan proyek ini dimulai pada 21 Maret 2006, ketika Dorsey mempublikasikan pesan Twitter pertamanya pada pukul 9.50 waktu setempat. Pesan tersebut berbunyi: "just setting up my twttr". Twitter telah memiliki jumlah pengguna 500 juta orang pada 2013, adapun 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Pada awal 2013, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari.