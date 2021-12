NEW YORK - Harga minyak menguat lebih dari 1% pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak naik setelah OPEC+ mengejutkan pasar dengan tetap berpegang pada rencana meningkatkan produksi secara perlahan.

Minyak mentah berjangka Brent ditutup terangkat 80 sen atau 1,2% menjadi USD69,67 per barel setelah menyentuh level terendah USD65,72 per barel.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah 93 sen atau 1,4% menjadi USD66,50 per barel, setelah merosot ke terendah USD62,43 per barel.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC+ mengeluarkan sedikit kejutan dengan tetap berpegang pada rencana untuk meningkatkan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari.

Itu adalah yang terbaru dari serangkaian peristiwa yang menyebabkan minyak mentah merosot tajam, setelah kehilangan 24% dalam tiga minggu terakhir.

Minyak berjangka membangun kembali reli pada sore hari, tetapi kombinasi ketidakpastian di sekitar varian Omicron, upaya pemerintah untuk membendung gelombang infeksi baru dan ekspektasi untuk lebih banyak pasokan membuat para pedagang tetap waspada.

"Pasar baru saja mencoba mencerna begitu banyak berita," kata Pedagang Energi Senior CIBC Private Wealth US, Rebecca Babin, dikutip dari Antara, Jumat (3/12/2021).

Penasihat perdagangan komoditas serta institusi dan dana lindung nilai telah menjual juga, menutup posisi setelah tahun yang kuat secara keseluruhan untuk minyak mentah berjangka.

OPEC+ memutuskan untuk meningkatkan pasokan pada Januari sejalan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sejak Agustus, kelompok produsen itu secara bertahap mengurangi pemotongan rekor yang disepakati pada tahun 2020.

"Saya pikir keputusan OPEC mengirimkan sinyal kepercayaan bahwa mereka yakin aksi harga baru-baru ini telah berlebihan," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.

Gedung Putih menyambut baik keputusan itu, tetapi menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melepaskan cadangan minyak mentah. OPEC+ telah menambahkan 400.000 barel per hari ke targetnya, tetapi jauh dari itu secara bulanan karena kurangnya investasi di beberapa industri minyak anggota. Sementara itu, badan kesehatan masyarakat Uni Eropa juga mengatakan varian tersebut dapat bertanggung jawab atas lebih dari setengah dari semua infeksi COVID-19 di Eropa dalam beberapa bulan. Namun, JP Morgan Global Equity Research tetap bullish tentang harga minyak dan mengatakan mereka diperkirakan akan melampaui 125 dolar AS per barel tahun depan dan 150 dolar AS pada tahun 2023 karena kekurangan yang disebabkan oleh kapasitas dalam produksi OPEC+.