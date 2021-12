JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas juga selalu memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal terutama melalui Instagram Live yang bisa dengan mudah diakses melalui media sosial.

Menabung merupakan kebiasaan yang baik, tetapi investasi ternyata dapat memberikan manfaat yang lebih daripada menabung. Hal ini karena investasi merupakan penanaman aset atau dana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal hasil yang lebih besar di masa depan, terutama untuk mengatasi gerusan inflasi.

Generasi milenial sebaiknya mulai berinvestasi sejak dini guna mempersiapkan dana pensiun di hari tua nanti. Selain itu, Anda dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pensiun dini alias mencapai kebebasan finansial sebelum berusia 55 tahun.

Alasan lain untuk mulai melakukan investasi adalah adanya inflasi yang menyebabkan harga barang terus naik dari tahun ke tahun. Dengan investasi, Anda dapat mengembangkan aset yang Anda miliki supaya dapat mengantisipasi inflasi, salah satunya dengan berinvestasi reksa dana.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memulai investasi? Apa saja manfaat berinvestasi sejak dini? Mengapa berinvestasi reksa dana dapat dijadikan alternatif pilihan dalam mengelola keuangan jika dibandingkan dengan menabung?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Pemula Jago Investasi “Menabung ala Milenial” pada Rabu (08/12/2021) pukul 12.00 – 13.00 WIB. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Fund Manager Reliance Manajer Investasi Rangga Nakasumi dan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum.

Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas dan menangkan Reksa Dana Reliance Pasar Uang senilai total Rp1 juta untuk 10 orang pemenang!

