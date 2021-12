JAKARTA – Hari ini Google mengumumkan Year in Search 2021 yang menawarkan informasi dan perspektif unik tentang momen dan tren tahun 2021 berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Indonesia.

Year in Search 2021 menggambarkan topik apa saja yang trending di Indonesia sepanjang tahun ini dan mengalami peningkatan dalam periode yang berkelanjutan sepanjang tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Daftar Year in Search 2021 ini tidak disusun berdasarkan tingkat popularitas penelusuran.

Year in Search 2021 mencatat ada sembilan kategori topik yang paling banyak dicari warganet Indonesia selama 2021.

“Kami melihat lebih dekat berbagai topik yang sedang trending terkait 9 kategori yang diumumkan tahun ini, di antaranya: siapa, peristiwa nasional, lagu, apa itu, bagaimana cara, resep, film, tren seputar Covid-19 dan daftar utama tren Penelusuran secara keseluruhan,” ujar Communication Manager Consumer Products Google Indonesia Feliciana Wienathan dalam jumpa pers daring, Rabu (8/12/2021).

Lanjut Feliciana, dalam beberapa tahun terakhir kita semua telah mengalami serangkaian peristiwa yang membuat kita berada dalam survival mode. Tahun ini, kita mulai merenungkan dan mencari cara bagaimana kita dapat bangkit lebih tangguh dan terus bertumbuh.

“Pada tahun 2021, lebih dari sebelumnya, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia mencari jalan menuju pemulihan. Tidak hanya menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, tapi masyarakat Indonesia juga bersemangat untuk bertumbuh lebih tangguh, hingga menciptakan terobosan,” kata dia.

Berikut daftar lengkap kategori yang menjadi trending:

Kategori Apa Itu

- Apa itu Komorbid

- Apa Itu Insecure

- Apa Itu Jamet

- Apa Itu Gelay

- Apa Itu Mietre

- Apa itu Ghosting

- Apa itu Ikoy Ikoy an

- Apa Itu Cepu

- Apa Itu Disleksia

- Apa Itu Lampor

Kategori Siapa

- Greysia Polii

- Elon Musk

- Siska Kohl

- Dewa Kipas

- Vanessa Angel

- Cha Eun-Woo

- Amanda Manopo

- Nissa Sabyan

- Akidi Tio

- Anthony Ginting





Kategori Bagaimana Cara

- Cara Jualan Online

- Cara Membuat Surat Lamaran Kerja

- Cara Daftar Kartu Prakerja

- Cara Membuat Google Form di HP

- Cara Menurunkan Berat Badan

- Cara Menjadi Istri NCT

- Cara Memakai Sumpit

- Cara Mengecilkan Perut Buncit

- Cara Buat Akun Google

- Cara Membuat Kincir Angin

Kategori Peristiwa Nasional

- KRI Nanggala (402)

- Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

- Bom Makassar

- PPKM Diperpanjang

- BPJS Ketenagakerjaan

- Sirkuit Mandalika

- Piala Menpora

- Piala Thomas

- Ledakan Peramina Balongan Indramayu

- PON Papua

Kategori Resep

- Resep Croffle

- Resep Nasi Goreng

- Resep Rendang Sapi

- Resep Rawon

- Resep Kastengel

- Resep Cimol Anti Meledak

- Resep Brownies Kukus Chocolatos

- Resep Tahu Walik

- Resep Orek Tempe

- Resep Donat Empuk

Kategori Lagu

- Here's Your Perfect-Jamie Miller

- At My Worst-Pink Sweat$

- Widodari-Denny Caknan Feat. Guyon Waton

- Happier-Olivia Rodrigo

- Bawa Aku ke Penghulu-Lesti

- Butter-BTS

- Runtuh-Feby Putri feat. Fiersa Besari

- Aku Bukan Jodohnya-Tri Suaka

- C.H.R.I.S.Y.E-Diskoria

- HARI BAHHAGIA-ATTA Halilintar & AUREL Hermansyah

Kategori Film/Series

- Squid Game

- Ali & Ratu Ratu Queens

- Jingga dan Senja

- Hometown Cha-Cha-Cha

- Vincenzo

- Godzilla vs Kong

- Raya and the Last Dragon

- Antares

- Selesai

- Nevertheless

Kategori Covid-19

- Cara Meningkatkan Saturasi Oksigen

- Cara Menyembuhkan Covid

- Cara Mengembalikan Indra Penciuman

- Apa Itu Anosmia

- Cara Membaca Oximeter

- Apa itu Endemi

- Tes Genose Di mana

- Cara Membuat Konektor Masker

- Cara Cek Seikat Vaksin

- Siapa Saja Yang Tidak Boleh di Vaksin

Kategori Overall Trending

- Piala Euro

- Olimpiade Tokyo

- BTS Meal

- Vaksin Covid-19

- Pencegahan Covid-19

- Peduli Lindungi

- PPKM Diperpanjang

- BPJS Ketenagakerjaan

- Prakerja.go.id

- Google Translate