JAKARTA - Penerima bansos fiktif diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lewat hasil pengawasan pelaksanaan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Hasil ini didapatkan melalui pemeriksaan atas laporan keuangan pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Apa saja faktanya dan bagaimana penjelasan BPK? Berikut Okezone merangkumnya pada Senin (13/12/2021):

1. Pokok Permasalahan

BPK menyampaikan, permasalahan terkait PC-PEN yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan di Kementerian Sosial, rincinya adalah mengenai beban bantuan sosial yang tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia.

Beban ini juga tak memiliki kejelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

"Serta penyajian Piutang Bukan Pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data By Name By Address dan data rekening koran KPM," kata Agung di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

2. Di Tengah Fiktif, 2 PNS Terima Bansos

Terdapat dugaan bahwa ada ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima bansos, tepatnya 3.697 orang. Namun, Pemerintah Kabupaten Pati mendapati kebenaran bahwa hanya dua orang yang menerima bansos tersebut.

Haryanto yang merupakan Bupati Pati, mengaku mendapatkan laporan data PNS yang terindikasi menerima bansos. Setelah dicek, memang ada PNS yang menerima bansos, tetapi jumlahnya hanya dua orang dan tidak mencapai ribuan.

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pati, Tri Haryumi, mengungkap hasil verifikasi yang menunjukkan bahwa dua ASN tersebut bertugas di lingkungan sekolah.

“Yang bersangkutan langsung saya panggil dan saya suruh mengembalikan untuk kemudian diberikan kepada yang lebih berhak,” katanya, Rabu (8/12/2021).

3. Tak Cuma Bansos, Ada Perjalanan dan Pinjaman Fiktif PNS Selain masalah bansos fiktif, BPK juga mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Masalah ini mencakup biaya perjalanan dinas dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, serta spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak. Biaya yang ditelan perjalanan dinas ganda pada 29 entitas ini senilai Rp7,90 miliar. "Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 33 K/L," tulis laporan yang dikutip, Selasa (7/12/2021). Selain itu, terungkap pula bahwa ada anggaran belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program Corat Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang dibiayai pinjaman. Pinjaman ini bernama IBRD Nomor 8336-ID, yaitu terdapat penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak berkaitan seperti biaya jasa pengurusan pengeluaran barang impor alat-alat penelitian hibah dari Institute of Oceanology-Chinese Academy of Science (IOCAS) yang tertahan di bea cukai, biaya jasa cetak buku, honor narasumber, dan biaya perjalanan dinas. 4. Rekomendasi dari BPK Sejak 2005 hingga 30 Juni 2021, BPK telah menyampaikan 621.452 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp282.78 triliun. Rekomendasi tersebut pun telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp113,83 triliun. Rekomendasi BPK ini diharapkan dapat mengefektifkan pengendalian intern pemerintah atau perusahaan, program atau kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan lebih ekonomis dan efisien, serta kerugian yang pulih dan penerimaan negara/daerah/perusahaan yang dapat meningkat.