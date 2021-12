JAKARTA - Intip potret Menteri Keuangan Sri Mulyani menikmati keindahan pemandangan matahari terbit (sunrise) di Pantai Nusa Dua, Bali.

Momen ini dibagikan Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya yang diposting pagi ini.

Sri Mulyani tampil kece dengan memakai baju warna putih, topi warna putih dan tidak lupa membawa kacamata hitam serta masker.

"Sunrise, walking along the Nusa Dua Beach Bali. Feel the smooth warmth of the sand, beautiful!," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya @smindrawati yang dikutip pada Minggu (12/12/2021).

Sri Mulyani melakukan jalan-jalan pagi sendiri memakai sendal jepit di sekitar area pasir pantai Nusa Dua sambil melihat deburan ombak.

"Sendiri, bersama deburan ombak," tulis Sri Mulyani.

Tak lupa, dia pun memanjatkan harapannya agar pandemi Covid-19 cepat berlalu dan Bali bisa cepat pulih. "Semoga pandemi berlalu. Semoga Bali segera pulih," kata Sri Mulyani.

