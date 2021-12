JAKARTA - Permintaan mobil premium nasional semakin kuat seiring dengan berkembangnya pasar affluent di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Bahkan masyarakat pecinta mobil premium banyak membentuk komunitas yang menjadi ceruk pasar sangat baik untuk penghimpunan dana sekaligus penyaluran kredit bagi perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan The Djakarta Auto Luxury Toys (TDA Luxury Toys) dalam peluncuran Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA.

TDA Luxury Toys merupakan showroom dan dealer otomotif yang berfokus mengembangkan pangsa pasar mobil mewah. TDA Luxury Toys juga merupakan dealer resmi dari tiga brand otomotif terkemuka di dunia yaitu Morgan Motor, BAC dan Jeep.

Produk Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA ini diperuntukkan kepada pelanggan setia dan anggota member TDA. Dengan produk kolaborasi ini, pengguna dapat menikmati berbagai keuntungan dan kemudahan untuk bertransaksi secara cashless dengan benefit-benefit yang menarik untuk pembelian merchandise TDA dan transaksi di TDA Service Center. Tidak hanya itu, pengguna juga akan dimanjakan dengan berbagai privilege menarik dari merchant-merchant yang bekerjasama dengan TDA dan BNI.

Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA diluncurkan di Jakarta, Minggu (12 Desember 2021) bertempat di The Dharmawangsa Hotel Jakarta. Peluncuran ini dibalut dalam acara Year End Breakfast with TDA Luxury Toys & BNI Emerald, dan juga bertepatan dengan acara Inaugurasi Morgan Motor Club Indonesia serta Christmas Charity Action.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies, Presiden Direktur TDA Luxury Toys William Tjandra, Ketua Morgan Sports Car Club Indonesia Albert Maknawi, dan Wakil Ketua Morgan Sports Car Club Indonesia Sandy Kurnia Widjaja.

Corina mengatakan bahwa pasar mobil mewah kini merupakan pasar yang sedang berkembang di Indonesia seiring dengan terus tumbuhnya ekonomi negara dan tren masyarakat untuk mengoleksi mobil mewah dan mobil langka.

"Dengan kolaborasi ini, BNI berharap dapat turut serta mengembangkan industri penjualan mobil mewah dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan ekstra dalam bertransaksi, sehingga nantinya akan semakin banyak pelanggan dan anggota baru yang bergabung dengan TDA," katanya.

Adapun, Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card hadir dalam 3 jenis varian yaitu, Platinum Priority, Gold Priority, dan Silver Priority. Nasabah dapat menikmati kemudahan bertransaksi melalui mobile banking dan belanja di berbagai merchant favorit, serta benefit berupa diskon sampai dengan 15% untuk pembelian merchandise TDA dan potongan langsung hingga Rp 1,5 juta ketika bertransaksi di bengkel TDA. Selain itu dapatkan juga berbagai macam privilege lainnya di berbagai merchant yang bekerja sama dengan kartu Debit Emerald. Kartu Kredit BNI - TDA Signature hadir dalam 3 jenis varian kartu, yaitu Platinum Member, Gold Member, dan Silver Member. Pemegang Kartu Kredit BNI – TDA nantinya dapat menikmati banyak kemudahan dan keuntungan bertransaksi di berbagai channel pembayaran dengan berbagai fitur seperti Diskon sampai dengan 10% untuk pembelian merchandise TDA, Triple BNI Rewards Point dan cicilan 0% hingga 12 bulan untuk transaksi di TDA Service center. Tidak hanya itu, pengguna Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA juga akan dimanjakan dengan berbagai privilege menarik dari merchant-merchant yang bekerjasama dengan TDA, diantaranya adalah special rate room dari Capella Ubud Resort & Hotel, Diskon hingga 20% di V-Kool, serta special gift dari Sofia The Gunawarman dan The Dharmawangsa Hotel. Ke depannya, Corina menyampaikan akan ada lebih banyak lagi program promo yang ditawarkan kepada pemegang kartu untuk meningkatkan kepuasan dan menghadirkan lebih banyak keuntungan dan bertransaksi menggunakan Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA. Presiden Direktur TDA Luxury Toys William Tjandra mengatakan pasar mobil premium terus berkembang di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan kuatnya hubungan komunitas yang membuat penggemar mobil premium semakin menjanjikan di Tanah Air. Dia pun mengatakan dealer mobil premium di Indonesia juga proaktif membawa mobil-mobil spesifikasi terbaik sehingga mendorong minat beli segmen affluent tetap tinggi di masa pandemi. William menuturkan, kerjasama BNI dan TDA adalah upaya untuk memperkuat branding serta komunitas pecinta mobil premium di Indonesia. "Kami mengapresiasi BNI yang proaktif untuk menjalin kerja sama dengan TDA. Kami yakin konsumer kami mendapat nilai tambah yang lebih besar lagi dengan kerjasama ini guna memperkuat ekosistem mobil premium ini," imbuhnya. Berteknologi Contactless Kartu Kredit BNI TDA sudah dilengkapi dengan teknologi Contactless dari VISA, sehingga dapat digunakan untuk transaksi offline menggunakan mesin EDC secara aman dan nyaman. Riko Abdurrahman, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia menyampaikan, teknologi contactless sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan kita, termasuk memungkinkan cara membayar yang cepat, aman, dan nyaman, tanpa sentuh. "Di banyak negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, adopsi pembayaran kartu contactless masih terbilang baru namun kami melihat potensi kuat untuk bertumbuh. Kami senang dapat bekerja sama dengan BNI dan TDA untuk mendorong pertumbuhan ini, mendukung misi cashless society pemerintah," tutur Riko. Secara global, Riko memaparkan transaksi Visa contactless atau tap-to-pay telah semakin bertumbuh dan diadopsi secara luas. Kawasan Asia Pasifik memimpin adopsi pembayaran contactless, di mana dari total transaksi kartu Visa yang dilakukan secara tatap muka, lebih dari 50% menggunakan kartu contactless atau metode tap to pay. Di sejumlah negara tujuan wisatawan Indonesia, seperti Australia, Singapura, Selandia Baru, dan Taiwan, porsi pembayaran kartu contactless mencapai lebih dari 75% dari total transaksi kartu Visa yang dilakukan secara tatap muka.