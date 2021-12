JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi pasar modal terbaik untuk nasabahnya, termasuk dengan menggelar webinar Market Outlook 2022.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan Magister Ekonomi Terapan Universitas Atma Jaya akan menggelar webinar Market Outlook 2022 dengan tema “Navigating Volatility, Surviving the Storm”.

Acara ini akan menghadirkan narasumber praktisi Pasar Modal & Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Atma Jaya Hans Kwee dan Pjs Head of Research MNC Sekuritas Victoria Venny.

Terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan dalam menyambut kondisi pasar modal di tahun 2022, seperti isu pandemi Covid-19. Virus Covid-19 telah bermutasi sehingga menciptakan varian baru yaitu Omicron yang tentu akan mempengaruhi perbaikan situasi ekonomi global.

Bagaimanakah review kondisi pasar modal di tahun 2021? Seperti apakah prediksi ekonomi khususnya pasar modal di tahun 2022? Bagaimanakah pengaruh kondisi pandemi Covid-19 terhadap situasi pasar modal Indonesia? Strategi apakah yang sebaiknya dipersiapkan sejak dini oleh para investor maupun trader? Bagaimana meraih keuntungan dari pasar modal di tahun mendatang?

Penasaran dan ingin segera bergabung untuk mengetahui seperti apa ringkasan update pasar modal tahun 2021 dan prediksi tahun 2022?.

Yuk, tutup tahun 2021 dan sambut 2022 dengan mengikuti webinar Market Outlook 2022 ini pada Selasa (21/12/2021) pukul 16.30 – 18.00 WIB. Segera daftarkan diri Anda di bit.ly/msekoutlook2022. Gratis dan slot terbatas!

