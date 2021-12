JAKARTA - Direktur Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC GUI) Henri Gunawan optimistis MNC GUI menjadi yang terbaik dalam industri pembiayaan di Indonesia. Ini sesuai dengan tema HUT MNC GUI ke-7 yaitu 'Rockin 7: Be Bold, Be Strong, Be Great'.

"MNC Guna Usaha Indonesia memiliki pondasi kuat dan akan terus berkembang karena memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik," kata Henri saat ditemui MNC Portal langsung di MNC Tower, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2021).

Henri menambahkan, MNC GUI tidak akan puas dengan capaian yang sudah didapat sekarang. Oleh karena itu, perusahaan akan terus berinovasi dalam menjawab tantangan di industri pembiayaan.

Guna mencapai target itu, menurut Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, salah satu kuncinya adalah disiplin. Tak hanya itu HT juga mengungkapkan, harus punya semangat yang tinggi supaya memacu menggapai tujuan.

"Harus punya goals, jangan puas dengan big 10 atau 20, tapi terus memuncak lebih cepat," katanya saat memberikan arahan di perayaan HUT MNC GUI ke-7 secara daring di MNC Tower.

Lebih lanjut, Gabriel Mahjudin sebagai perwakilan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk, mengatakan, bahwa usia 7 tahun bukan berarti MNC GUI layaknya bayi, tapi 'bayi ajaib'. Sebab, sudah bisa lari cepat dan mendapat profit cukup baik. "Besar harapan kami, MNC GUI yang menyumbang profit ke holding. Bisa berkontribusi seperti 2019 dengan aset yang sudah Rp1 T lebih, tapi sekarang sedikit turun. Kami berharap di 2022, dengan membaiknya roda ekonomi Indonesia, MNC GUI akan mencapai target yang sudah dicanangkan," ungkap Gabriel.