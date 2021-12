JAKARTA – Pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2022 dengan kenaikan rata-rata 12%. Selain itu, tarif minimum harga jual eceran (HJE) rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya juga naik.

Berikut fakta-fakta cukai rokok naik 12% yang dirangkum di Jakarta, Minggu (19/12/2021).

1. Bantu Penerimaan Cukai Makin Bertambah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan menaikkan tarif cukai tembakau. Menurutnya, kenaikan cukai bisa membantu penerimaan cukai makin bertambah.

Sebagai informasi, rata-rata kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2022 mencapai 12%. Meski naik, rata-rata kenaikannya lebih rendah dibanding tahun 2021, yaitu 12,5%.

"Bisa membantu masyarakat miskin," kata Sri Mulyani dalam video virtual.

2. Petani Maupun Buruh Tidak Akan Rugi

Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif cukai rokok sudah memperhitungkan aspek tenaga kerja baik petani maupun pekerja. Jadi, kenaikan ini tidak akan merugikan petani maupun buruh.

"Industri terutama menggunakan tenaga kerja. Jadi petani bisa untung," katanya.

3. Daftar Harga Rokok per Bungkus

Berikut daftar harga jual eceran (HJE) rokok per bungkus pada 2022:

Sigaret Kretek Mesin

a. Sigaret Kretek Mesin golongan I (tarif cukai 985, naik 13,9%)

- HJE per batang: Rp1.905

- HJE per bungkus: Rp38.100

b. Sigaret Kretek Mesin golongan IIA (tarif cukai 600, naik 12,1%)

- HJE per batang: Rp1.140

- HJE per bungkus: Rp22.800

c. Sigaret Kretek Mesin golongan IIB 14,3 persen (tarif cukai 600, naik 14,3%)

- HJE per batang: Rp1.140

- HJE per bungkus: Rp22.800

Sigaret Putih Mesin

a. Sigaret Putih Mesin golongan I (tarif cukai 1.065, naik 13,9%)

- HJE per batang: Rp2.005

- HJE per bungkus: Rp40.100

b. Sigaret Putih Mesin golongan IIA (tarif cukai 635, naik 12,4%)

- HJE per batang: Rp1.135

- HJE per bungkus: Rp22.700

c. Sigaret Putih Mesin golongan IIB (tarif cukai 635, naik 14,4%)

- HJE per batang: Rp1.135

- HJE per bungkus: Rp22.700

Sigaret Kretek Tangan

a. Sigaret Kretek Tangan golongan IA (tarif cukai 440, naik 3,5%)

- HJE per batang: Rp1.635

- HJE per bungkus: Rp32.700

b. Sigaret Kretek Tangan golongan IB (tarif cukai 345, naik 4,5%)

- HJE per batang: Rp1.135

- HJE per bungkus: Rp22.700

c. Sigaret Kretek Tangan golongan II (tarif cukai 205, naik 2,5%)

- HJE per batang: Rp600

- HJE per bungkus: Rp12.000

d. Sigaret Kretek Tangan golongan III (tarif cukai 115, naik 4,5%)

- HJE per batang: Rp505

- HJE per bungkus: Rp10.100