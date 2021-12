Baca Juga: Memasuki Capital League Phase 1, Wirausaha Muda Mandiri Business Existing Berlangsung Sengit!

Naiknya harga komoditas ini juga diikuti oleh Pasar Ujung Menteng, Gondangdia, dan Pademangan Timur. Harga cabai rawit hijau di tiga pasar ini dibanderol Rp60.000 per kg atau naik Rp10.000 dari harga sebelumnya.

Di samping itu, harga cabai merah keriting justru mengalami penurunan harga. Seperti di Pasar Rawa Badak hari ini dijual seharga Rp40.000 per kg, sebelumnya Rp60.000 per kg. Kemudian di Pasar Pondok Labu sekilonya dijajal Rp42.000, sebelumnya Rp60.000 per kg.

Penurunan juga terjadi di Pasar Pluit, cabai merah keriting turun Rp10.000 atau seharga Rp60.000 per kg. Sedangkan di Pasar Jembatan Lima hari ini dijual dengan harga Rp35.000 per kg, sebelumnya Rp40.000 per kg.