Walaupun terbilang sulit untuk mengatur keuangan bersama, tapi hal tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Berikut beda mengatur gaji sebelum dan sesudah menikah ala Prita:

1. Sebelum Menikah:

- Zakat dan sedekah

- Living 30%

- Saving 50%

- Playing 20%

2. Sesudah Menikah:

- Zakat dan sedekah

- Living 50%

- Saving 30%

- Playing 10% – 20%

“Dan jika gajian alone ga cukup, maka selalu ada option untuk dua-duanya kerja, dagang, side-hustle, dan lainnya. Self-reward is good, but family priorities comes first,” tandasnya.