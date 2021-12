JAKARTA – Tujuh kado natal termahal di dunia memang nyata adanya. Bahkan, kado-kado natal tersebut harganya mencapai triliunan Rupiah.

Di hari natal tak hanya menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terdekat, tapi juga saling berbagi satu sama lain. Satu hal yang tak boleh terlupa ketika perayaan tersebut, yakni kado natal untuk orang-orang spesial.

Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (22/12/2021), berikut tujuh kado natal termahal di dunia:

1. Star of the East dan the Hope Diamond: USD250 Juta

Evalyn Walsh McLean mendapatkan hadiah natal dari ayahnya sebuah permata paling terkenal dalam sejarah, yakni Star of the East dan the Hope Diamond dengan perkiraan harga di atas USD250 juta.

2. Properti Sanford Weill Manhattan: USD88 Juta

Miliarder Rusia Dmitry Rybolovleva membeli sebuah properti Sanford Weill Manhattan sebagai kado natal untuk putrinya Ekaterina. Apartemen mewah tersebut bernilai sebesar USD88 juta.

3. Cincin Berlian Van Cleef & Arpels: USD4,2 Juta

Sebuah cincin berlian serta ruby 8,24 Van Cleef & Arpels dengan total USD4,2 juta diberikan kepada Elizabeth Taylor dari suaminya Richard Burton.

4. Apartemen Mewah: USD2.4 Juta

Artis Hongkong Aaron Kwok memberikan kado natal berbentuk apartemen dengan harga USD2,4 juta kepada Lynn Hung. Apartemen mewah tersebut menawarkan pemandangan indah dari matahari serta laut yang berkilau.