JAKARTA– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil masuk dalam daftar perusahaan Indeks SRI-KEHATI periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. Perolehan ini sejalan dengan Transformasi BRI menuju visinya menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion.

Indeks SRI-KEHATI ini menilai perusahaan yang memiliki komitmen dalam upaya pengelolaan manajemen berkelanjutan. BRI menjadi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini diluncurkan kali pertama pada 8 Juni 2009 lewat kerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa perusahaan dengan profil ESG (Environmental, Social & Governance) yang baik akan membangun koneksi dan kepercayaan yang lebih dalam lagi dengan investor. Perseroan menerapkan konsep Triple Bottom Line, yaitu Pro People, Pro Planet, dan Pro Profit yang mendasari program perseroan selama ini serta strategi ESG dalam setiap kegiatan bisnis dan investasi.

"Apabila perusahaan tidak mampu mengartikulasikan strategi untuk transisi ke net zero economy, maka perusahaan tersebut akan mengalami penurunan kapasitas bisnis dan valuasi perusahaan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI Riki Frindos mengungkapkan bahwa terpilihnya BRI dalam Indeks SRI-KEHATI menunjukan bahwa BRI memiliki komitmen yang baik dalam pengelolaan manajemen lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami berharap BRI dapat mempertahankan komitmen tersebut dan meningkatkan pengelolaan manajemen berkelanjutan dengan tetap peduli terhadap lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik,” katanya dalam keterangan resmi.

Ia melanjutkan, ke depan Yayasan KEHATI terus melakukan peningkatan kualitas penilaian atas perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI di masa yang akan datang. Menurutnya, peran indeks SRI-KEHATI penting sebagai satu indikator dalam perbaikan pelestarian lingkungan dan pembangunan Indonesia. Dengan demikian, indeks ini dapat memberi dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia.

Sebagai informasi, menjelang HUT ke-126, BRI terus mencatatkan prestasi dengan meraih berbagai penghargaan dari banyak pihak. Diantaranya seperti Best Secondary Deal Of The Year, The Best State Owned Enterprise in 2021 kategori Financial Listed Public Company dari Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2021, Indonesia Most Trusted Companies dari CGPI – IICD, Bank Mendukung UMKM Terbaik: Bank Buku 3 & 4, Bank Konvensional Pendukung Pengadilan Moneter Rupiah dan Valas Terbaik, Bank Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik dari Bank Indonesia, dan sebagainya.

(CM)

Baca Juga: WikiFX Membuat Trading Forex Menjadi Lebih Aman Dan Nyaman

(Wid)