JAKARTA - Harga LPG di Indonesia masih lebih murah dibanding negara tetangga.

Meski harga LPG non subsidi naik, nyatanya, harga tersebut masih lebih murah dibanding Vietnam hingga Singapura.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting mengatakan, untuk harga LPG yang dijual Pertamina mencapai Rp11.500 per kg (data 3 November 2021).

"Masih kompetitif dibandingkan Vietnam sekitar Rp23.000 per kg, Filipina sekitar Rp26.000 per kg, dan Singapura sekitar Rp31.000 per kg," kata Irto kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (26/12/2021).

Sementara, untik Malaysia dan Thailand, harga LPG relatif rendah karena adanya subsidi dari pemerintah masing-masing.

Irto melanjutkan, naiknya harga LPG non subsidi berbeda-beda agar dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. "Ini untuk menciptakan fairness harga antar daerah," ujarnya. Sementara untuk LPG subsidi, alias gas 3 kg, Irto menegaskan tidak ada penyesuaian harga. "Harga masih mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," katanya.