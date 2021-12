JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga menyediakan berbagai produk reksa dana di aplikasi MotionTrade yang dapat menjadi pilihan investasi selain saham.

Produk reksa dana yang tersedia di aplikasi online trading MotionTrade merupakan produk-produk dari mitra manajer investasi yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas.

Investor tidak perlu khawatir karena manajer investasi yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management tengah menggelar promo cashback reksa dana. Dapatkan cashback Rp100.000 berupa reksa dana Indeks Avrist IDX 30 dengan minimum pembelian produk reksa dana Avrist Asset Management jenis apa pun senilai Rp2 juta melalui aplikasi MotionTrade. Promo ini berlaku untuk pembelian reksa dana melalui aplikasi MotionTrade hingga 15 Januari 2022.

Siapa cepat, dia dapat! Cashback ini berlaku untuk 50 orang pertama. Jadi, tunggu apalagi?

Segera buka rekening Anda secara full online melalui aplikasi MotionTrade untuk mulai melakukan investasi reksa dana. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda saksikan melalui link: bit.ly/promoAvristMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!