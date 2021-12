JAKARTA – CEO Tesla Elon Musk kembali menjual sebanyak 934.090 lembar sahamnya senilai USD1,02 miliar atau setara Rp14,58 triliun (perkiraan kurs Rp14.300/USD).

Penjualan sahamnya tersebut sudah Musk lakukan sejak 8 September 2021 yang lalu. Sebagian hasilnya digunakan untuk membayar pajak dari penjualan tersebut.

Jumlah penjualan tersebut hampir mendekati janji Musk saat menanyakan apakah dia perlu menjual 10% sahamnya di Tesla kepada pengikutnya di Twitter pada awal November.

Diperkirakan Elon Musk perlu menjual 17 juta sahamnya untuk menepati 10%-nya. Mengenai hal itu, pihak Tesla tidak memberikan komentar atau informasi lebih lanjut rencana target penjualan Musk tersebut.

Akan tetapi, ProPublica melaporkan bahwa Musk tidak pernah membayar pajak dalam jumlah besar setiap tahun terhadap kekayaan bersihnya.

Dan Senator Elizabeth Warren, D-Mass. mentweet bahwa Musk membebaskan semua orang karena dia tidak membayar pajak pendapatan federal pada tahun 2018.

"Mari kita ubah kode pajak yang dicurangi sehingga The Person of the Year akan benar-benar membayar pajak dan berhenti membebaskan orang lain," ujar Senator Elizabeth melalui postingan Twitternya, Senin (13/12/2021).

Menurut data yang ada, Musk diperkirakan akan membayar tagihan pajak individu terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pajak pendapatan yang harus dibayar ke pemerintah federal dan California mencapai USD11 miliar atau sekitar Rp157,3 triliun.

CEO SpaceX itupun mengklarifikasi melalui akun Twitternya, bahwa masalah penjualan 10 miliar tersebut akan segera diselesaikannya.

“Ketika penjualan terprogram 10b selesai. Masih ada beberapa tahap yang tersisa, tetapi hampir selesai” tulis Elon Musk pada, Kamis (23/12/2021).