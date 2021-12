JAKARTA - Dari tiga Spider-Man, siapa bergaji tertinggi? Pasalnya, pemeran Spider-Man punya gaji yang berbeda-beda dalam setiap penggarapan filmnya.

Paling cuan adalah Tobey Maguire yang berperan sebagai Spider-Man dalam film "Spider-Man" 2002, "Spider-Man 2" 2004, dan "Spider-Man 3" 2007.

Dalam peran pertamanya sebagai Spider-Man, Maguire digaji hingga USD4 juta atau setara Rp56 miliar. Sementara itu, dirinya dibayar hingga USD17,5 juta (Rp251 miliar) dalam Spider-Man 2.

Pada Spider-Man 3, Maguire dapat gaji sekira USD15 juta atau setara Rp215 miliar.

Selanjutnya, Andrew Garfield yang menggantikan Maguire dalam memerankan Spider-Man di "The Amazing Spider-Man (2012) digaji sekitar USD500 ribu atau Rp7 miliar. Dalam film The Amazing Spider-Man 2, pendapatan Garfield pun meroket hingga USD1 juta atau Rp14,3 miliar.

Sejak 2017, tepatnya dalam "Spider-Man: Homecoming" 2017, "Spider-Man: Far From Home" 2019, dan Spider-Man: No Way Home" 2021, Spider-Man diperankan oleh Tom Holland.

Gaji Holland pada 2017 tembus USD500 ribu atau Rp7,1 miliar, sama seperti Garfield dalam film The Amazing Spider-Man. Sementara itu, gajinya melambung dalam perannya pada 2019 lalu, menjadi USD4 juta atau Rp57,5 miliar. Mengutip Hypebeast, sebelum tampil sebagai Spider-Man dalam Spider-Man: No Way Home, Holland mendapatkan gaji di bawah USD1 juta untuk perannya. Namun, tenarnya penayangan film terbaru Spider-Man itu diprediksi membuat bayaran aktor terkenal itu meroket drastis. Dia bahkan bisa menghasilkan USD2 juta (Rp28,6 miliar/kurs Rp14.300/dolar) hingga USD5 juta (Rp71,5 miliar) untuk film independen dan USD10 juta atau setara Rp143 miliar untuk film produksi besar.