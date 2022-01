JAKARTA - New York City, Amerika Serikat dikenal sebagai kota yang gemerlap akan kemewahannya. Biaya hidup di sana pun terbilang mahal. Lantas, bagaimana dengan penghasilan masyarakatnya?

“Oke, yang pertama saya mau kasih tahu ke kamu kalau UMR di New York itu 15 dollar (Rp225.000, tertinggi se-Amerika),” kata seorang perempuan bernama Mega melalui channel YouTube MahMud di New York, dikutip Selasa (4/1/2022).

Jumlah tersebut merupakan upah per jam. Pekerjaan-pekerjaan yang digaji dengan upah minimum itu antara lain kasir, resepsionis, personal shopper, dan staf supermarket.

Baca Juga: Viral Gaji Pasutri Rp2,3 Juta Cukup untuk Sebulan, Bagaimana Mengaturnya?

Menariknya, di negara Paman Sam itu ada sebuah pekerjaan bernama dog walker. Dengan tugas mengajak anjing berjalan-jalan, mereka akan dibayar dengan upah minimum tersebut per jam untuk seekor anjing saja.

“Kalau kamu pencinta anjing, di sini ada pekerjaan khusus bernama dog walker. Dog walker itu (dibayar) 15 (dollar) per jam untuk satu anjing. Jadi kalau kamu nanti ke sini lihat ada orang jalan-jalan bawa 5-6 anjing, itu tinggal dikali aja, enam kali 15 dollar per jam,” tuturnya.

Meningkat beberapa dollar, ada petugas keamanan, kitchen helper, dan barista rata-rata bergaji USD16 per jam. Untuk staf di merek-merek fashion, misal untuk posisi supervisor atau konsultan, gaji per jamnya bisa mencapai USD17,5.

Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Lagi? Ini Fakta Sebenarnya

Gaji tertinggi untuk pekerjaan yang sifatnya rata-rata yaitu staf kebersihan yang bekerja di malam hari. Berdasarkan penuturan Mega, gaji yang didapatkan bisa mencapai USD30-40 per jam. Pekerjaan lain yang gajinya terbilang tinggi yaitu staf rumah sakit (USD25 per jam) atau pekerja konstruksi (USD21 per jam).

Tak ketinggalan, Mega juga menyinggung soal gaji lembur di kota ini. Sebagai negara yang menghargai waktu, tenaga lembur pun dibayar lebih mahal. Jika seseorang memiliki gaji pokok USD15 per jam, gaji lembur per jamnya adalah USD22,5. “Di sini waktu itu dihargain banget, deh, pokoknya. Jadi, kalau kamu dapet OT (overtime/lembur), di sini itu hitungannya 1,5 kali gaji per jamnya,” kata dia. Namun, ada pula pekerjaan yang gaji pokoknya di bawah USD15 per jam dan dinyatakan legal oleh Pemerintah setempat. Hal ini biasanya berlaku untuk pekerjaan pramusaji di suatu tempat makan. Dikatakan legal karena mereka boleh menerima uang tip dari pelanggan yang mereka layani. “Tips di New York itu bisa sampai 30% dari total kamu makan. Nah tips itulah khusus untuk waiter,” ungkapnya. Namun, jika uang tips yang mereka dapatkan lebih rendah dari jumlah upah minimum, tempat kerja harus memberikan tambahan upah. Intinya, pramusaji harus digaji sama dengan jumlah UMR.