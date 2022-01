JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih memilih memakai jam tangan Apple Watch edisi lama yang harganya terbilang murah.

Hal ini membuat heran dan rasa penasaran Deddy Corbuzier. Menurut Deddy Corbuzier seharusnya Sri Mulyani memakai jam tangan yang mahal dan mewah karena sekelas menteri keuangan yang mengurusi keuangan negara lebih dari Rp2.000 triliun.

“Kenapa Menteri Keuangannya pakai Apple Watch ya? Namanya menteri itu, apalagi Menteri Keuangan, seenggaknya Patek Philippe, Rolex, kenapa Apple Watch, dan yang paling murah lagi,” tanya Deddy dalam Podcast bersama Sri Mulyani seperti dikutip, Jakarta, Kamis (6/1/2021).

Sri Mulyani lantas menjawab dan menjelaskan alasan memakai jam tangan Apple Watch dibanding jam tangan lainnya.

"Ini yang lama, belum rusak. fungsional, pertama karena dia connect dengan handphone kita, jadi semua tracking," kata Sri Mulyani.

"Terus dia juga rajin ngingetin. I think you're not moving enough. Jadi untuk kita-kita yang harus di satu tempat harus duduk rapatlah, jadi ini bagus untuk pengingat,” kata Sri Mulyani.

Tidak hanya itu, dalam kondisi pandemi Covid-19 juga harus melakukan pekerjaan dari jarak jauh misalnya rapat dengan Zoom. “Apalagi kalau zoom, dan permintaan zoom banyak banget, karena mereka pikir, ah sekarang mintakan, ibu kan engak harus kemana-mana, dan orang ekspektasinya saya akan memenuhi permintaan (Zoom),” katanya.