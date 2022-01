JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa saat ini merupakan era disrupsi teknologi digital. Di mana, perubahan terjadi dengan cepat.

Menurut Budi, dunia pendidikan khususnya bidang transportasi, jika tidak siap dengan perubahan tersebut maka kemungkinan akan tertinggal.

“Sekarang ini eranya disrupsi ya. Jadi, perubahan begitu cepat dan perubahan itu terkadang tidak disangka. Akhirnya kalau tidak mempersiapkan diri kita tertinggal,” katanya secara virtual, Sabtu (15/1/2022).

Kemudian, Budi juga berharap bahwa insan perhubungan khususnya di dunia pendidikan itu tidak hanya berpikir pada silabus. Adapun banyak hal lain yang bisa dilakukan dengan adanya kreativitas.

“Kita ingin sekali bahwa insan perhubungan khususnya yang di pendidikan ini harus out of the box, harus berpikir tidak pada silabus saja," tuturnya.

"Bagaimana Kak Elaa (Najelaa Shihab) membuat Cikal atau bagaimana Pak Ridzki membuat Grab dengan berbagai inovasinya,” tambah dia.