JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk sosok milenial sebagai Direktur Keuangan Pedagaian. Penunjukan dilakukan usai Erick mencopot Ninis Kesuma Adriana sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero).

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan pada Jumat lalu. Melalui RUPS pemegang saham lalu menunjuk Ferdian Timur Satyagraha untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko perseroan.

"Keluarga besar PT Pegadaian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan semangat yang telah diberikan oleh Ibu Ninis Kesuma Adriana selama menjabat sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko periode 2018-2022," tulis manajemen melalui akun instagram resmi Pegadaian, dikutip Senin (17/1/2022).

Ninis sebelumnya diangkat sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN yang saat itu dijabat oleh Rini Soemarno.

Dimana, Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: SK - 143/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian.

Sebelum bergabung dalam manajemen Pegadaian, Ninis pernah mengisi posisi strategis di sejumlah perusahaan pelat merah. Misalnya, pada 2014-2018 dia menjabat sebagai Head of Investor Relations of PT Bank BRI.

Lalu, Deputy General Manager/ Vice President International Business Division of BRI (2012 – 2014), Department Head/ Assistant Vice President Correspondent Banking Relations of BRI (2011 – 2012).

Ninis juga merupakan lulusan MBA in Finance and Marketing, State New York University at Buffalo, USA, Lulusan S1 - Pertanian, Institut Pertanian Bogor.