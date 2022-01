JAKARTA— Kopi Kenangan melakukan Pendanaan Seri C dan status perusahaan New Retail food and baverage (F&B) Unicorn pertama di Asia Tenggara menjadi brand coffee chain pertama dari Indonesia.

Chief of Business Development Officer dan Co-Founder Kopi Kenangan James Prananto mengatakan, meski sudah menjadi Unicorn (F&B), sejumlah inovasi dan terus mengeluarkan produk terbaru.

“Menjadi Unicorn bukan goals kami, kami akan terus mengeluarkan sejumlah produk-produk inovasi tentunya berbeda dan kami bangga selalu membuat inovasi, dan Kopi Kenangan Hanya Untukmu adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam inovasi dan pengembangan produk terus menerus untuk memenuhi kebutuhan,” kata James di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Kopi Kenangan melihat Inovasi pengembangan produk terbaru ini sekaligus menempatkan Kopi Kenangan sebagai coffee chain pertama dari Indonesia yang mengeluarkan produk kemasan.

“Ada pun target market kami cukup panjang sekaligus menyasar pangsa pasar yang lebih luas dengan aksesibilitas mudah serta ketersediaan produk secara masif di seluruh Indonesia dengan produk kemasan kami,” ujarnya.

Dia mencatat, bisnis kopi dan pertumbuhan kopi selama pandemi mengalami kenaikan demand dari sejumlah pelanggan mengikuti tren maraknya minuman dan makanan di tengah pandemi hingga 20%. “Dengan begitu produk-produknya pun berasal dari lokal dan memperkerjakan petani-petani yang lokal yang ada di Jawa Barat,” pungkasnya.