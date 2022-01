JAKARTA – Ghozali Everyday untung Rp13 miliar berkat menjual foto selfie-nya dalam bentuk NFT (non-fungible token) di platform OpenSea. Ratusan foto selfienya ramai dikoleksi oleh kolektor-kolektor digital.

Berikut fakta menarik Ghozali Everyday yang dirangkum di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

1. Mengumpulkan Foto Sejak Usia 18 Tahun

Pria berusia 22 tahun ini mengumpulkan foto setiap hari sejak usia 18 tahun. Dari kumpulan fotonya, siapa pun bisa ikut mengoleksinya. Untuk nama NFT nya sendiri, dia namakan "Ghozali Everyday".

"Itu benar-benar foto saya berdiri di depan komputer dari hari ke hari," tulisnya dalam deskripsi video yang tayang di akun YouTube pribadinya Ghozali Ghozalu, dikutip.

2. Dicolek DJP

Seorang pemuda bernama Sultan Gustaf Al Ghozali atau dikenal Ghozali Ghozalu sukses meraup keuntungan hingga Rp1,5 miliar dari penjualan foto selfie NFT dirinya. Setidaknya hingga saat ini sudah ada 230 NFT miliknya yang terjual.

Hal ini lantas menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Melihat kesuksesan Ghozali, DJP langsung memberi selamat dan mengingatkan Ghozali untuk bayar pajak. Hal ini disampaikan melalui akun Twitter @DitjenPajakRI.

“Congratulations, Ghozali! Here is a link where you can register your TIN: http://pajak.go.id/id. Check out this link for more information about TIN: https://pajak.go.id/index.php/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0,” tulis Twitter @DitjenPajakRI dikutip MNC Portal.

3. Pertama Kali Bayar Pajak Sebagai warga negara yang baik, Ghozali pun mengatakan akan membayar pajak. Adapun ini adalah pertama kali dirinya membayar pajak. “Of course I will pay for it because I am a good Indonesian citizen. This is my first tax payment in my life,” tulis Ghozali di akun Twitter pribadinya @Ghozali_Ghozalu. 4. Tak Menyangka Foto Selfie Ada yang Beli Ghozali Ghozalu mengaku tak menyangka foto selfie yang pampang di di marketplace Non-Fungible Token (NFT), OpenSea, ada yang membeli. Dirinya tak menyangka bisa mendapat uang hasil penjualan hingga Rp1,7 miliar. Bahkan, lanjut Ghozali, dari 933 foto di NFT seluruhnya laku terjual. "Hari pertama promosi di Twitter saya kaget, kok ada yang beli foto saya USD3 (setara Rp42.977). Hari pertama laku 33 foto. Hari ketiga laku semua," ujar dalam acara Youtube Closethedoor Corbuzier Podcast. 5. Punya Rencana Baru Sosok Ghozali Ghozalu masih santer jadi perbincangan publik karena berhasil menjadi miliarder dari NFT. Terkini, dirinya mengaku ingin membangun studio animasi. Diolah dari podcast Deddy Corbuzier, Ghozali mengungkapkan keinginan terbaru selain membantu orang tuanya pasca meraup miliaran rupiah dari NFT. "Buat apa nih (uangnya)?" tanya Deddy dalam perbincangan di podcast. "Ingin bantu orang tua, terus ingin bikin studio animasi sendiri," jawab Ghozali.