JAKARTA - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melakukan penjaminan 99,92% dari total rekening nasabah pada 2021 atau setara 385.998.702 rekening.

Total nilai simpanan yang dijamin LPS yang maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank pun telah setara 35,1 kali PDB per kapita nasional tahun 2020.

"Jadi apa yang dilakukan LPS telah sesuai standar internasional dan kelihatannya bisa menjaga kepercayaan nasabah untuk tetap menaruh uangnya di sistem perbankan kita," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Rasio penjaminan simpanan yang dijamin LPS diklaim berada jauh di atas rasio penjaminan simpanan di negara upper-middle dan lower-middle income yang rata-rata sebesar 6,3 kali dan 11,3 kali PDB per kapita

LPS mencatat dana yang disimpan di perbankan pada Desember 2021 mencapai Rp7.479 triliun atau tumbuh 12,2% dibandingkan Desember 2020 yang sebesar Rp6.665 triliun.

Nilai ini terdiri dari dana yang disimpan dalam rupiah sebesar Rp6.441 triliun dan dalam valuta asing senilai setara 73,08 miliar dolar AS. Dana yang disimpan dalam rupiah terdiri dari Rp1.591 triliun giro, Rp2.263 triliun tabungan, dan Rp2.587 triliun simpanan berjangka atau deposito. Adapun dana yang disimpan dalam valuta asing berupa giro dengan nilai setara 38,99 miliar dolar AS, tabungan setara 11,92 miliar dolar AS, dan simpanan berjangka atau deposito setara 22,16 miliar dolar AS.